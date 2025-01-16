أبوظبي: أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن انطلاق فعاليات مهرجان لؤلؤ أبوظبي الذي يقام لأول مرة في الإمارة ابتداءً من 17 وحتى 23 يناير الحالي، بهدف الاحتفاء بالبيئة البحرية والاعتزاز بتراث اللؤلؤ، ومد الجسور بين الماضي والحاضر لنقل المعرفة للأجيال القادمة.

وتنطلق فعاليات المهرجان في مركز لؤلؤ أبوظبي بمدينة المرفأ، حيث يتيح لزواره على مدار 7 أيام التعرف على قصة مركز لؤلؤ أبوظبي الذي تأسس في عام 2007، ليكون مركزاً ريادياً في المنطقة لاستزراع المحار المحلي بطرق مستدامة، وذلك بهدف صون وإعادة إحياء التراث المرتبط بالغوص وتقاليد اللؤلؤ، ويقدم المهرجان تجارب متنوعة تتخللها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والتراثية وورش العمل في بيئة تفاعلية تشجع على التعلم والتعرف على التقاليد البحرية المرتبطة باللؤلؤ والمتأصلة بعمق في تاريخ أبوظبي، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية لدى مختلف الأجيال من خلال الاحتفاء بهذا التراث الأصيل.

وتعليقاً على انطلاق المهرجان قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: "يسعدنا إطلاق مهرجان لؤلؤ أبوظبي الذي يدعم رؤية الإمارة في تعزيز السياحة البيئية ويعزز وعي الجمهور بالدور المحوري الذي يقدمه مركز لؤلؤ أبوظبي في مدينة المرفأ، ليكون الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى الاستزراع المستدام للؤلؤ من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات مع تسليط الضوء على تقاليد دولة الإمارات وتراثها حيث يركز المركز على أربعة مسارات رئيسية وهي: مسار التوعية والتعليم ومسار التسويق ومسار الدراسات والأبحاث ومسار السياحة البيئية، ويهدف مهرجان لؤلؤ أبوظبي إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة للسياحة البيئية في المنطقة".

ويضم المهرجان عددًا من الجلسات الحوارية الشيقة بحضور مشاركين من الإمارات ودول الخليج من أصحاب الخبرة والمعرفة بشؤون الغوص واللؤلؤ والبيئة، لمناقشة الموروث الثقافي البحري في منطقة الخليج العربي. حيث تتناول الجلسات أهمية المحافظة على التراث المتعلق باللؤلؤ والغوص، وتستعرض مراحل الغوص في الماضي والتقاليد المرتبطة بها وتطور هذه المهنة عبر الزمن، كما تسلط الضوء على أنواع اللؤلؤ ومسمياتها في الخليج، بالإضافة إلى مناقشة سبل توعية الشباب حول هذا التراث العريق.

وتدعو هيئة البيئة – أبوظبي، كافة أفراد المجتمع لزيارة مهرجان لؤلؤ أبوظبي للاستمتاع بالأنشطة المختلفة للأطفال والكبار والاستمتاع بالتجارب الفريدة والمتنوعة التي لا تنسى في مركز لؤلؤ أبوظبي.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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