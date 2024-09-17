أبوظبي: في إطار عام الاستدامة وبالتزامن مع المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق المسابقة البيئية "فن القرم" لطلاب إمارة أبوظبي، بهدف إلهام الطلاب وإذكاء روح الإبداع بينهم، وجذب اهتمامهم، وزيادة وعيهم بأهمية أشجار القرم وضرورة المحافظة عليها وإعادة تأهيلها.

وسيقام المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم لصون أشجار القرم وتنميتها، في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024، ويهدف إلى المساعدة في تطوير حلول مبتكرة لحماية أشجار القرم، وتعزيز تأهيلها بشكل علمي، والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث يشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء والمتخصصين في مجال إعادة تأهيل وصون أشجار القرم والنظم البيئية الساحلية من القطاعين الحكومي وغير الحكومي من جميع أنحاء العالم.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: "تعتبر أشجار القرم، بجذورها الممتدة وقدرتها الفريدة على التكيف مع البيئات المالحة، جزءاً مهماً من النظم البيئية الساحلية، حيث إنها تلعب دوراً حيوياً في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال عزل الكربون، وتعمل كواجهة طبيعية تحمي السواحل من ارتفاع مستويات سطح البحر ومن العواصف الشديدة. ومن خلال هذه المسابقة نسعى لتحفيز الطلاب على الإبداع، وإثارة اهتمامهم بالنظم البيئية لأشجار القرم، واستكشاف عالمها الرائع لتعزيز فهمهم بأهمية الحفاظ على هذا النظام البيئي الهام ودوره في تعزيز مرونة السواحل".

تنقسم المسابقة إلى فئتين، تستهدف الفئة الأولى طلاب الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الخامس، وتركز المشاركات في هذه الفئة التي تقتصر على الرسم على موضوع عجائب وأسرار عالم القرم. في حين تستهدف الفئة الثانية الحلقة الثانية من الصف السادس إلى التاسع وتتضمن المشاركات المنحوتات والنماذج الفنية والتي تركز على موضوع العمل مع أشجار القرم. ويمكن للطلاب المشاركين بهذه الفئة بناء نموذج باستخدام مواد مستدامة أو معاد تدويرها حول تمثيل النظم البيئية الفريدة لأشجار القرم، أو سرد قصة من خلالها أو حولها، وإظهار العناصر المختلفة للنظام البيئي لها. كما يمكن للطلبة المشاركين تصميم نموذج "الدفاع عن أشجار القرم"، والذي يمكن أن يكون أداة للزراعة أو تنظيف التلوث أو مراقبة صحة هذه الأشجار.

ويجب على المدارس المشاركة إجراء مسابقة داخلية لاختيار أفضل 3 طلاب على أن تلتزم جميع الأعمال الفنية المقدمة بالمجالات والمواضيع الرئيسية للمؤتمر، ولكن بإضافة لمسة إبداعية. ويشترط أن تستخدم جميع الأعمال الفنية مواد مستدامة وغير ضارة بالبيئة، ويفضل أن تكون قابلة لإعادة التدوير. ويجب على الطلاب تقديم أعمالهم الفنية في مبنى هيئة البيئة – أبوظبي الرئيسي أو مكاتبها في منطقتي الظفرة والعين في الفترة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2024 ـ، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً.

وستقوم لجنة تحكيم تابعة للهيئة بتقييم الأعمال الفنية، واختيار أفضل المشاركات المقدمة في المسابقة. وبعد الانتهاء من مرحلة التقييم الأولية، سيقوم النقاد الفنيون من جامعة زايد بتقييم الأعمال الفنية واختيار الفائزين، وفقا لعدد من المعايير الفنية التي تتضمن المميزات الإبداعية والمبتكرة والاستخدام الفعال للمواد، واستخدام المواد المستدامة، وحداثة الأفكار، والرسالة البيئية المنقولة، وجودة العمل الفني.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر نوفمبر، حيث سيتم إبلاغ الطلاب الفائزين من خلال مدارسهم وعبر بريدهم الإلكتروني. وسيتم تكريم الفائزين وتسليم الجوائز وعرض الأعمال الفائزة في المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، حيث سيتم عرض أفضل 20 لوحة وأفضل 10 منحوتات فنية في المؤتمر.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

-انتهى-

#بياناتحكومية