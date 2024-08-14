أبوظبي: اختارت هيئة البيئة - أبوظبي التعلم القائم على الطبيعة والذكاء الاصطناعي كموضوع رئيسي في إطار مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX). يقام هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار "استدامة وتراث... بروح متجددة".

سيتم تعزيز جناح الهيئة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بميزات تفاعلية مثل أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم من خلالها إعداد مقاطع فيديو لأفلام الطبيعة عن البيئة المحلية، مما يوفر للزوار طريقة فريدة للتفاعل مع التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفير برنامج دردشة الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة الحضور البيئية.

وتعد أداوت الذكاء الاصطناعي جزءًا من "ناها" - وهي منصة رقمية تعمل على تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها. كما تعمل منصة "ناها" التي تعني باللغة العربية "الموائل الطبيعية" - على توحيد مبادرات التوعية الرئيسية القائمة على البيانات والعلوم في هيئة البيئة – أبوظبي، وتحويل النوايا البيئية إلى عمل هادف من خلال تشجيع المشاركة والانخراط في مجموعة برامج ومبادرات "ناها"، حيث سيعزز إدراج الذكاء الاصطناعي هذه الجهود من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتثقيف وإلهام زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية حول البيئة الطبيعية لإمارة أبوظبي.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة أبوظبي: "يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية حدثًا رئيسياً نحرص على المشاركة فيه سنوياً، ونشارك هذا العام تحت شعار هام وديناميكي يتمثل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لعرض التنوع البيولوجي الفريد في بيئة أبوظبي، والذي يأتي في إطار سعى الهيئة للاستفادة من أحدث التقنيات في مجموعة من مشاريعها ومبادراتها، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي سيمكن زوار المعرض من الاستمتاع بالتعرف على البيئة من خلال تجربة مبتكرة وتفاعلية."

وأضاف باهارون: "وتتضمن مشاركتنا قائمة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي ستكون جزءًا من جناحنا في المعرض، والتي تم تصميمها لتناسب جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع كجزء من جهودنا التوعوية لتثقيف عامة الجمهور بشكل أفضل بشأن البيئة الطبيعية. لقد صممنا جناحنا للابتعاد عن أساليب التعليم التقليدية، وبدلاً من ذلك، نضمن تفاعلنا مع جمهورنا باستخدام أدوات معاصرة لتحفيز حواسهم ورفع مستوى معرفتهم بأكثر الطرق ديناميكية ".

سيستضيف جناح الهيئة تجربة فريدة تكشف عن جوانب غير مرئية للتنوع البيولوجي. تهدف المنطقة المبنية خصيصًا، والتي تسمى "العجائب المخفية في الغرفة المظلمة"، إلى زيادة الوعي بالحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تقديم عينات حية من الحشرات والزواحف للزوار، وتسليط الضوء على جهود الحماية التي تبذلها الهيئة مع توفير تجربة تعليمية عملية تربط الزوار بالعالم الطبيعي.

كما ستتوفر شاشات تفاعلية تعمل باللمس وتعكس تطبيقات الهواتف الذكية المبتكرة التي توفرها الهيئة مثل تطبيق "بادر" وتطبيق "ساهم" وتطبيق "طبيعة أبوظبي". كما سيتضمن جناح الهيئة "مجلس مركز البيئة"، وهو مساحة مخصصة للمناقشات والعروض التقديمية، والذي سيتيح الفرصة للشباب للمشاركة في المحادثات والبودكاست وجلسات التوعية - والتي تغطي جميعها مواضيع تتعلق بالحفاظ على البيئة والاستدامة، وتشجع المشاركة الفعّالة في هذه القضايا الهامة.

وتتضمن مشاركة الهيئة بالمعرض عدد من الفعاليات وورش عمل، والتي تشمل: توقيع كتاب، وجلسات سرد القصص، ولغة برمجة للاستدامة، وعرض عن مبادرة المدارس المستدامة. كما تشمل أبرز الفعاليات الأخرى دروسًا حول كيفية زراعة نبات من أجل كوكب الأرض، والطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية، وكيف تصبح مراقبًا بيئيًا أو ومراسلًا بيئيًا في المستقبل - وكلها مصممة لتثقيف المشاركين حول الاستدامة والحفاظ على البيئة.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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