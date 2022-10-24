بالتعاون مع 60 مؤسسة حكومية

أبوظبي: في إطار رؤيتها لحكومة خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، عقدت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً ورشة عمل بحضور ممثلين عن 60 جهة حكومية لمناقشة تطبيق الدليل الإرشادي "حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة: دليل الجهات الحكومية في أبوظبي". يأتي ذلك في أعقاب بدء حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الأول من يونيو، وانطلاق حملة "معاً نحو الصفر" الموجهة لمختلف فئات المجتمع بهدف تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي.

سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية الحد من استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة واستبدالها بمنتجات متعددة الاستخدامات للمساهمة في حماية البيئة من التلوث. كما استعرضت الهيئة قصص النجاح وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسات الحكومية، التي تمكنت من تقليل اعتمادها على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة مع التركيز على سبل تحقيق ذلك الهدف.

بدأت العديد من المؤسسات الحكومية في أبوظبي بالتخلص التدريجي من جميع المنتجات المستهدفة والمستخدمة لمرة واحدة، بما في ذلك أدوات المائدة والأكواب والأطباق والقناني وعيدان التحريك بغض النظر عن المواد المصنوعة منها. تستهدف هذه المبادرة جميع المباني الحكومية وسلسلة الإمداد لكي تكون حكومة أبوظبي خالية تمامًا من هذه المنتجات، وتسليط الضوء على الممارسات الأفضل بيئياً، وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام.

كما قامت هيئة البيئة - أبوظبي، التي حرصت على تنفيذ إجراءات الالتزام بهذا الدليل في جميع المكاتب والمرافق التي تديرها، بإزالة جميع المنتجات المستهدفة مثل القناني المستخدمة لمرة واحدة واستبدالها بمبردات المياه، وتوجيه جميع شركات الضيافة ومزودي الخدمات ذات الصلة بعدم استخدام المواد المستخدمة لمرة واحدة في جميع فعالياتها واستخدام المواد متعددة الاستخدام.

وتناولت الورشة حملة "معاً نحو الصفر"، والتي تتمثل إحدى مبادراتها الرئيسية في توفير مجموعة من المجسمات على شكل رقم صفر كبير "بيغ زيرو" "Big Zero" في جميع أنحاء أبوظبي، لتكون بمثابة نقاط مخصصة للجمهور لوضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها. كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على الحملة الإعلامية التي تنفذها الهيئة للترويج لحملة "معاً نحو الصفر"، وحث الجمهور على وضع وتنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتبنى أهداف الحملة، ونشر رسائل التوعية في مجتمعهم ومحيطهم، واعتماد ممارسات مستدامة بيئيًا.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "منذ أن أطلقنا سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، كنا حريصين على تكثيف جهودنا، والعمل مع الفئات المستهدفة كافةً لنكون قادرين على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تكون أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ومن مؤشرات قياس تطبيق الالتزام على مستوى الجهات هو في أن تصبح جميع جهات حكومة أبوظبي خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة خلال سنة. لذلك، قمنا بتنظيم ورشة العمل المكثفة هذه لاستعراض الدليل الإرشادي للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، والإجابة على استفساراتهم؛ حتى يتمكنوا من دعم جهودنا المبذولة لتوفير بيئة صحية ".

وأضاف: “لقد سعدنا بقيام العديد من المؤسسات باتخاذ خطوات إيجابية وتأكيد التزامهم، ونحن نشجع الجهات على مشاركة قصص نجاحهم، حتى يحذو الآخرون حذوهم ويستفيدوا من تجربتهم. ولقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية خلال ورشة العمل، واستكشفنا العديد من الأفكار والمقترحات الإبداعية، التي تساهم في الحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في المؤسسات الحكومية في أبوظبي، ونتطلع إلى رؤية هذه الأفكار تنبض بالحياة في مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ."

وقد عرضت الهيئة هذا الدليل الإرشادي خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي أقيم في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث شاركت الهيئة بجناح تفاعلي استعرضت من خلاله حملتها المجتمعة "معاً نحو الصفر". كما استضافت مجموعة أدنيك أول ثلاث مجسمات للـ "بيغ زيرو" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تم ملؤها بقناني بلاستيكية تستخدم مرة واحدة.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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