خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين

أبوظبي: في إطار رؤيتها وأجندتها المستقبلية لتمكين الشباب، استضافت هيئة البيئة - أبوظبي مناظرة شبابية، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

تم تنظيم المناظرة الشبابية، التي عُقدت يوم الخميس الماضي (10 نوفمبر) في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وركزت على مناقشة موضوع التغير المناخي وتأمين الطاقة، وأبرز التحديات التي تواجه العالم في هذا الشأن. وشارك بدعم المناظرة مجلس الشباب العربي، وشركة طاقة، وشركة أدنوك.

شهدت المناظرة، التي استمرت 45 دقيقة، جولة من النقاش الديناميكي بين الفريق المؤيد لوجود فرص في تأمين الطاقة مع الحد من تداعيات أزمة تغير المناخ وبين الفريق المعارض الذي عارض الفكرة، حيث طرح كل منهما وجهة نظره بحضور لجنة التحكيم والجمهور الذي صوت للفريق الفائز. وفاز بالمناظرة الفريق المؤيد الذي تحدث خلال عرضه لوجهة نظره عن أهمية تأمين الطاقة وأورد بعض الحقائق عن انبعاثات غازات الدفيئة وكيف يمكن تغيير موارد الطاقة وتحويلها إلى موارد تساعد في تقليل الانبعاثات. كما ركز على ضرورة تنويع مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة المتجددة ودعمها بأمثلة من مختلف دول العالم بما ذلك الصين ودولة الامارات.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين رفيعي المستوى من بينهم سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمشروع المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة المهندس محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسيادة النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب المصري، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

تمثل الهدف الرئيسي من هذه المناظرة في صقل مهارات التفكير النقدي لدى الشباب وتعزيز قدراتهم البحثية، وتثقيفهم حول قضايا المناخ وضرورة تأمين الطاقة، وتعزيز مهاراتهم الخطابية على المستوى العالمي، ومساعدتهم لتجربة قوة العمل الجماعي وسبل الإقناع.

ضم فريق المناظرة المؤيد علي الشمري من شركة طاقة، وعزة الريسي من شركة أدنوك وشريف الرفاعي من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، في حين ضم الوفد المعارض أحمد فتحي، وأحمد سبع الليل، من مجلس الشباب العربي للتغير المناخي

وشيماء البلوشي من هيئة البيئة - أبوظبي. وأدارت الجلسة نوف القاضي، أخصائي التقييم البيئي في قطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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