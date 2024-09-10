أبوظبي: حققت هيئة البيئة – أبوظبي أعلى مستوى للنضج الإحصائي في الدورة الخامسة ضمن مشروع "مؤشِّر النضج الإحصائي" لإمارة أبوظبي لعام 2023، الذي يقيس قدرة الجهات الحكومية في الإمارة على إنتاج ونشر إحصاءات تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى مركز الإحصاء - أبوظبي، بنسبة وصلت إلى % 97.98 والتي جاءت لتأكد على مستوى تصنيف مرتفع للهيئة (مرحلة النضج) في مجال جودة البيانات الإحصائية.

ويقيس مؤشِّر النضج الإحصائي مستويات نضج الجهات الحكومية اعتماداً على محورَيْن رئيسيَّيْن، هما مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظِّمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، ومستوى التزامها بمعايير جودة البيانات والعمليات والمخرجات المعتمَدة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

يعتمد المؤشر على محورين رئيسيين يحدد الأول مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات الإحصائية الأساسية والترتيبات المؤسسية، فيما يقيس المحور الثاني مدى الالتزام بمعايير وإجراءات الجودة بالمركز، وينقسم هذان المحوران إلى أربع مجالات رئيسية لتقييم الجهات المشاركة والتي تتضمن إدارة النظام الإحصائي، والمدخلات، والعمليات والمخرجات، والتي بدورها تضم 14 معياراً مختلفاً يتم على أساسها تقييم الجهات المشاركة. تساعد نتائج مؤشِّر النضج الإحصائي الجهات الحكومية على تحديد المجالات التي تتطلَّب التطوير، لتصل إلى أعلى مستويات الجودة والدقة في الإحصاءات الرسمية لإمارة أبوظبي.

وعبرّت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد الذي حققته الهيئة في مجال الاستثمار في البيانات ذات الجودة العالية، التي يتم جمعها من خلال تنفيذ الدراسات والمشاريع العلمية والبحثية، لدعم صناع القرار والسياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة، ومحدَّثة، وموثوقة تتفق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، لدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، لتلبية متطلبات الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية.

وقالت سعادتها "تدرك حكومة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي أهمية توفر أحدث البيانات والإحصائيات التي تعرض حالة البيئة بصورة علمية ودقيقة، لتوجيه السياسات وصناعة القرارات في مجال الإدارة البيئية، ولفهم التأثيرات المحتملة للقرارات التي لا تتعلق بالبيئة بشكل مباشر، مشيرة إلى المعلومات البيئية والإحصائيات البيانية تحتل المحور الأساسي، الذي تعتمد عليه الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.

وأضافت سعادة د. شيخة الظاهري "أن الهيئة تقوم منذ إنشائها بجمع البيانات وتحليلها وإعداد الإحصائيات والتقارير المفصلة من أجل تعزيز المعرفة الشاملة بحالة البيئة في الإمارة، والضغوط البشرية المتسببة في التغير البيئي. كما تتيح هذه المعرفة المتزايدة لحكومة أبوظبي إمكانية وضع السياسات استجابةً لحالة البيئة، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "طور مركز الإحصاء - أبوظبي مؤشر النضج الإحصائي ضمن استراتيجيته للارتقاء بجودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية المعنية في منظومة اللامركزية لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي. ويعد هذا المؤشر أداء مهمة للتأكد من تطبيق أفضل المعايير والممارسات لإنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية."

وأضاف سعادته: "يلتزم مركز الإحصاء - أبوظبي بدعم الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر النضج الإحصائي لتحقيق أهداف المؤشر من خلال تعزيز قدراتها في إدارة العمل الإحصائي وفقًا للتشريعات الأساسية وبما يضمن الموضوعية والشفافية وسرية وأمن البيانات لإنتاج إحصاءات حديثة عالية الجودة وفق منهجيات علمية مناسبة."

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في هذا المؤشر منذ دورته الأولى عام 2017، حيث حصلت على 70.42%، وتقدمت تدريجياً، حتى حققت أعلى مستوى للنضج في الدورة الخامسة لهذا المؤشر. ويتم إجراء تقييم سنوي وتقديمه إلى الجهات الحكومية والشركات الخارجية المعنية، حيث يُعدُّ مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمَّة لضمان جودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي توفرها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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