أبوظبي: انسجامًا مع عام الاستدامة وفي إطار مبادرة القرم - أبوظبي، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن شراكتها مع "نبات"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ تابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عبر برنامج "فنتشر ون ". تهدف هذه الشراكة الرائدة إلى إحداث تحول نوعي في إعادة تأهيل غابات القرم في أبوظبي من خلال استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة وفعالية عمليات إعادة التأهيل.

وقّع على الاتفاقية، خلال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون وتنمية أشجار القرم في أبوظبي، معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.

في إطار هذا التعاون الاستراتيجي، ستوفر هيئة البيئة – أبوظبي الخبرة البيئية لضمان توافق مشاريع إعادة التأهيل مع الخصائص البيئية الفريدة لإمارة أبوظبي، بما في ذلك تقديم المشورة حول المتطلبات البيئية، ودعم اختيار المواقع لتحقيق أقصى فعالية ممكنة. وفي المقابل، ستتولى "نبات" تطوير ونشر التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أدوات الروبوتات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع جهود استعادة غابات القرم.

تركز الشراكة بشكل أساسي على استخدام الروبوتات الذكية والتقنيات المستقلة لجعل جهود إعادة تأهيل غابات القرم أكثر كفاءةً وتأثيرًا. كما ستضع هذه التقنيات معايير جديدة لاستعادة النظم البيئية، مما يسهم في الحد من التدهور البيئي، ومواجهة تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي. كما تؤكد الشراكة على دور أبوظبي كمركز إقليمي ودولي للابتكار التكنولوجي، وتجسد التزام الإمارة بدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة.

وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "تُعد أشجار القرم عنصراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي لكوكبنا، وتُجسّد جهود "نبات" التزاماً واضحاً بتسخير التكنولوجيا الحديثة للحفاظ عليها. إن شراكتنا مع هيئة البيئة - أبوظبي تمثل نقلة نوعية في مسار حماية البيئة من خلال توظيف تقنيات قائمة على البيانات، تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات لمواجهة التغير المناخي".

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تمثل هذه الشراكة مع شركة "نبات" خطوة نوعية في مجال استعادة النظم البيئية. من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة البيئية، لا نقوم فقط باستعادة موائل حيوية مثل أشجار القرم، بل نلهم أيضًا المبتكرين التقنيين الآخرين للاستثمار في حلول مستدامة. وتؤكد هذه الشراكة على مكانة أبوظبي ودورها الرائد في مجال الابتكار والاستدامة."

سيحقق المشروع فوائد كبيرة على المستويين المحلي والدولي، فهو يعزز من مكانة أبوظبي كإمارة متقدمة تستفيد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمعالجة التحديات البيئية الحيوية، كما يبرز أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق تغيير إيجابي. وعلى الصعيد العالمي، كما تمثل الشراكة نموذجًا لكيفية توظيف التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الابتكارات المستدامة.

من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات التقنية مثل "نبات"، تهدف الهيئة إلى دفع قطاع التكنولوجيا قُدمًا مع التصدي للتحديات البيئية الملحة. وتُظهر هذه المبادرة استعداد هيئة البيئة – أبوظبي لاستكشاف الحلول غير التقليدية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

نبذة عن نبات

"نبات" شركة إماراتية مبتكرة في مجال التكنولوجيا المناخية، أطلقتها "فنتشر ون"، ذراع التسويق التجاري لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. وتعمل الشركة على توظيف التقنيات المتقدمة لفهم احتياجات النظم البيئية الطبيعية الفريدة والمعقدة بهدف إعادة تأهيلها.

وتعتمد حلولنا المتطورة المبنية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة على خبرات معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي وبالتعاون مع نخبة من علماء البيئة. تمكّن هذه التقنيات من تطوير وتنفيذ حلول علمية لحماية النظم البيئية واستعادتها، بما يتوافق مع الاحتياجات المميزة لكل بيئة ومنظومة طبيعية. وإلى جانب سعيها لحماية وإعادة تأهيل غابات القرم، تهدف نبات إلى الحفاظ على النظم البيئية الأخرى مثل المناطق الصحراوية والأراضي الزراعية والغابات والشعاب المرجانية.

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