يركز التعاون على تحديث تطبيق بادر لتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة من خلال منصة الاستدامة المتطورة الخاصة بـشركة " سي إم إي"

أبوظبي : في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي حول الاستدامة، عقدت هيئة البيئة - أبوظبي شراكة مع شركة "سي إم إي"، وهي شركة رائدة متعددة الجنسيات تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة، لتحديث تطبيق "بادر" وتحسينه وإضافة خدمات مبتكرة لتعزيز تجربة المستخدم مع التركيز على غرس السلوكيات الصديقة للبيئة داخل مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

صُمم تطبيق "بادر"، الذي طورته هيئة البيئة – أبوظبي وعملت شركة "سي إم إي" على تحسينه، لتغيير أنماط سلوك أفراد المجتمع، من خلال تشجعيهم على القيام بممارسات يومية بيئية، وكسب النقاط على هذه الممارسات، ثم استبدالها بمكافآت وحوافز.

يتماشى التطبيق مع الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي للحد من انبعاثات الكربون، والتقليل من تأثير الأنشطة البشرية على البيئة. وبفضل الخبرة التي تتمتع بها شركة "سي إم إي" في مجال تكنولوجيا المعلومات، يقدم الآن تطبيق "بادر" تصميم مختلف ليصبح أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر حداثة وجاذبية، كما يقدم تجربة فريدة تمس جميع عناصر الحياة اليومية لأفراد المجتمع.

من إعادة التدوير إلى الترويج لاستخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام، والمشاركة في المبادرات الخضراء، يشجع تطبيق "بادر" المستخدمين على تبني خيارات أكثر مراعاة للبيئة في أنشطتهم اليومية. وتقديرًا لجهودهم، يمكن للمستخدمين الحصول على نقاط يمكن استبدالها لاحقًا بجوائز وخصومات حصرية. كما أن تم تحسين خاصية التتبع عن طريق ربط التطبيق مع تطبيقات أخرى للحصول على أدلة للممارسات البيئية.

كما يضم تطبيق "بادر" المحدث منصة ولاء للمستخدمين، صممتها شركة "سي إم إي"، لتشجيع أنماط السلوك البيئي الإيجابي، حيث توفر المنصة مكانًا واحدًا مناسبًا لتحصيل المكافآت مقابل سلوك المستخدمين البيئي الإيجابي.

ومع تحديث تطبيق "بادر"، أصبح بإمكان المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تقديم التطبيق لموظفيها وأصحاب المصلحة، باعتباره برنامجاً رئيسياً في مجال المشاركات الخضراء. وهذا يوفر لهم إمكانية الوصول الفوري إلى الحوافز عالية الجودة، ويزودهم بلوحة تحكم آنية. تتيح هذه الميزة غير المسبوقة للمؤسسات إمكانية تتبع التقدم الملموس، في جهود الاستدامة الخاصة بها، وتحسينه والإبلاغ عنه بدقة.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "تحرص الهيئة دائمًا على استخدام أحدث التقنيات لتعزيز مبادراتها في مجال الاستدامة. والآن، سيكون تطبيق "بادر" المحدث أكثر جاذبية للاستخدام، ويشجع على اتباع أنماط الحياة المستدامة".

وقال جورج الرهبان، مدير عام شركة “سي إم إي"، في دولة الإمارات العربية المتحدة: "على الرغم من أهمية مبادرات الاستدامة واسعة النطاق، إلا أن قوة المبادرات الفردية وتغيرات أنماط السلوك هي التي يمكن أن تمهد الطريق حقًا لإحداث تأثير طويل المدى. ومع تطبيق "بادر" المحدث، نحن واثقون من أن هيئة البيئة ستستمر في تحقيق المزيد من التقدم في مجال المحافظة على البيئة، ونحن فخورون بتحقيق ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة".

ومن خلال هذه الشراكة، ساهمت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة "سي إم إي"، في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي. ويعد تطبيق "بادر" المحدث مثالاً على التقدم والابتكار، حيث يقوم بتسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق أهداف الاستدامة بما يعود بالنفع على للجميع.

#بياناتحكومية

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

نبذة حول شركة "سي إم إي"

نحن شركة رائدة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية المبتكرة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات. أسهمنا عبر مسيرتنا في دعم أكثر من 100 شركة على مستوى العالم، من ضمنها شركات مدرجة ضمن قائمة Fortune المرموقة لأفضل «500» شركة في العالم على تحقيق الريادة في مجالات عملها. نكرّس خبراتنا في «CME» لتقديم حلول وخدمات شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات بما يشمل: تطوير البرامج المخصَّصة وهندسة الأجهزة الذكية وتجربة العملاء وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وجمع وتحليل البيانات وأتمتة العمليات وخدمات التعاقد الخارجي لتوفير المهارات والخبرات. وبفضل فريقنا المؤهل متعدّد الجنسيات والذي يعمل في ثمانية مواقع للشركة، ننفّذ مشاريع مبتكرة وذات تأثير إيجابي ملموس، وقد ساهمنا في تسجيل 8 براءات اختراع أمريكية، وبخدمة 80 مليون مستخدم يوميًا.