لاطلاعهم على كيفية التقديم لبرنامج العلامة الخضراء

أبوظبي: نظمت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً ورشتي عمل تدريبيتين للتعريف ببرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته بشهر يونيو تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة ويهدف إلى الاحتفاء بالمنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء، والتي يتم من خلاله منح هذه المنشآت امتياز استخدام علامة المصانع الخضراء للتسويق لشركتها ومنتجاتها.

وحضر ورش العمل، التي عقدت عبر منصة زووم، أكثر من 135 منشأة صناعية من مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي حيث تم خلال ورش العمل استعراض أهمية البرنامج والغرض منه وتوضيح طريقة التقديم وشرح المتطلبات والمعايير اللازم توفرها للحصول على العلامة البيئية.

ويعمل البرنامج على مساعدة المستهلك في التعرف على المنشآت الصناعية ذات العمليات التشغيلية الخضراء وفق معايير بيئية خاصة حيث تسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج التحفيزي إلى تعـزيز وعي المســتهلك بالقـضايا والآثــار البـيئية للمنشــآت والآثـار المـترتبة على اختياراتهم وبالتالي تشــجيع المنشآت على تطـبيق عمليات التصنيع الخضراء عن طريق التـأثير على قـرارات المسـتهلك في اختيار السلع وتقديم الدعم للمنشـآت المـبتكرة والمـتقدمة بـيئياً من خـلال التـطوير المسـتمر للمعايير وتحفيز روح المنافسة بين المنشآت.

ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا البرنامج في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية برفع نسبة الامتثال البيئي في المصانع وتقليل الانبعاثات الناجمة ومن ضمنها انبعاثات الغازات الدفيئة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبشكل خاص أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وركزت ورش العمل على معايير التقييم الخاصة بالبرنامج والتي تشمل أربعة فئات. وتتضمن الفئة الأولى ترشيد الاستهلاك والتي تحتوي معايير خاصة بالإدارة الأمثل للموارد الطبيعية من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة استخدامها خلال عمليات التصنيع. وتحدد الفئة الثانية معايير خاصة بالحد من التلوث عن طريق تحديث الإجراءات والعمليات بشكل مستمر لضمان تطبيق أفضل الممارسات البيئية ومن خلال التحكم ومراقبة الانبعاثات لمختلف المحاور البيئية. وتركز الفئة الثالثة من البرنامج على الالتزام البيئي للمنشأة في حين تركز الفئة الرابعة على معايير الابتكار.

كما تم خلال ورش العمل استعراض البرنامج الالكتروني لتقديم طلبات العلامة البيئية وتفصيلاً لخطوات التقديم، وعملية التقييم، إضافة إلى استخدامات العلامة البيئية وكيفية الحفاظ عليها. ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم للحصول على العلامة البيئية النظام الالكتروني لتقديم الطلبات. وستقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الطلبات وزيارة المنشآت المشاركة للتأكد

من التزامها بمعايير البرنامج. ويتم منح العلامة البيئية لمدة عام واحد للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، التي تتبنى وتتبع معايير بيئية أثناء عملية التصنيع.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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