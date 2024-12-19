دولة الإمارات، أبوظبي: نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وأكاديمية أدنوك الفنية، فعالية اليوم المفتوح لأفراد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الهيئة بهدف اطلاعهم على برامج التدريب الفني المتخصصة، وبرامج التعليم المهني التي تقدمها الأكاديمية في قطاع الطاقة واشراكهم بها، بما يعزز قدرتهم على امتلاك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المتخصص.

واستضافت أكاديمية أدنوك الفنية أفراد الأسر المستفيدة في مقرها بأبوظبي ضمن الفعالية الهادفة إلى دعم جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وسعيها المستمر إلى تفعيل دور المستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وتوفير فرص التمكين المتنوعة، بما يشمل فرص التعليم، والتدريب، والتوظيف لكافة أفراد الأسر المستفيدة، لتحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لهذه الأسر في أبوظبي.

وشارك في فعالية اليوم المفتوح أكثر من 100 من أفراد الأسر المستفيدة، تعرفوا على البرامج المهنية المعتمدة التي تقدمها أكاديمية أدنوك الفنية، وآلية الانضمام إلى هذه البرامج، والاعتمادات والمزايا والمكافآت التحفيزية التي توفرها، بما يساهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العملية والمهنية.

والجدير بالذكر، أن برامج التمكين التي تقدمها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، هي برامج تدريبية وتعليمية ووظيفية متنوعة، لتطوير مهارات أفراد الأُسَر المُستفيدة من الدَّعم، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وهي إلزامية على الأفراد وِفْق ما يَمْتَلِكُوه من قُدرات وإمكانات وخبرات.

وتلتزم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بتوسيع شبكة علاقاتها الاستراتيجية لتحقيق تكامل الجهود مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم لأفراد الأسر المستفيدة، وتحرص على أن تتوافق مبادرات التمكين التي تعتمدها مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي فيما يتعلق بتمكين المواطنين من دخول سوق العمل، حيث تعمل الهيئة باعتبارها حلقة الوصل بين أفراد الأسر المستفيدة ومنصات التدريب والتعليم المتنوعة في الدولة.

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