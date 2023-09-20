بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل

عبدالله العامري: تعمل الهيئة ضمن منظومة من الشركاء لتزويد المستفيدين بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية.

دولة الإمارات، أبوظبي: في إطار سعيها لخلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي، من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي وفرص التمكين المتنوعة، أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تخريج الدفعة الثالثة من برنامج التمكين الذي تقدمه مجموعة المعارف الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية الخاصة بسوق العمل.

فقد حظي 98 مستفيد خلال 8 أسابيع من البرنامج التدريبي على 225 ساعة تدريبية قدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية الأساسية في بيئة العمل، ومهارات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، بما يساهم في تمكين المستفيدين الخريجين من الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم عبر العمل الجاد والسعي له، وتوفير مصدر دخل مستدام، والمشاركة الإيجابية لدعم أسرهم في تخطي التحديات التي تواجههم.

وبهذه المناسبة قال سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "إن الإنسان منطلق الاستقرار وغايته، فالاستثمار بالإنسان وتمكينه بالأدوات والمهارات يخلق أثر إيجابي كبير على وطنه ومجتمعه وأسرته، ولذلك تسعى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تكاملية للمجتمع المحلي بإمارة أبوظبي في حال تأثرت مصادر الدخل المستدام للأسرة، عبر توفير الدعم المالي الاجتماعي وفرص التمكين المتنوعة التي تستهدف التعليم والتدريب والتطوير المهني في كافة المراحل العمرية لأفراد الأسر المستحقة للدعم، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين".

وأوضح سعادته: " تعمل الهيئة ضمن منظومة من الشركاء وأصحاب المصلحة، بما يمكنها من تعزيز التعاون مع كافة المستفيدين لتزويدهم بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية، وقد شهدنا تفاعل وتعاون بناء من قبل المستفيدين في هذه البرامج التي ساهمت بشكل كبير في تطوير قدراتهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص ملائمة، ويتجلى هذا التعاون أمامنا اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من هذا البرنامج التدريبي ضمن برامج التمكين المتنوعة. فقد أبدى الطلبة الخريجين طاقة إيجابية واضحة تدل على حرصهم الكبير على المساهمة بإيجابية لدخول سوق العمل، عبر تطوير مهاراتهم وخبراتهم التي استهدفها البرنامج".

وهنأ سعادته الخريجين من برنامج التمكين الذي ساهم في تمكينهم من الأدوات والمهارات العملية المؤثرة لصناعة غد أفضل، مشيراً إلى أن طريق النجاح لا يخلو أبداً من التحديات والعقبات، وتحديات اليوم هي فرص المستقبل، فدائماً ما يكون بعد التحدي مرحلة جديدة من الإبداع والابتكار والحلول، وخريجي البرنامج اليوم يمثلون رهاننا على المستقبل، بتبنيهم للمواطنة والمشاركة الإيجابية.

من جانبه قال د. أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: "لقد حرصنا دوماً على أن يساهم برنامجنا التدريبي في أن يكون مصدراً جديداً للمعرفة وتطوير المهارات وصقل الذات، عبر مساعدة من هم بحاجة لتعلم هذه المهارات، وكذلك إعدادهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل وإحداث تغيير إيجابي مؤثر في المجتمع".

وأضاف: "فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر خلال برامج التمكين في المرحلة المقبلة، ومواكبة متطلبات سوق العمل ورفد المستفيدين بمهارات جديدة تضمن لهم مستقبل عملي طموح، حيث تعمل المجموعة على تطوير برامج تدريبية مبتكرة بشكل مستمر بالأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي نعيشها اليوم".

وخلال حفل التخريج تم تكريم الخريجين، وتسليمهم شهادات البرنامج التدريبي. والقى الطالب عمر الكربي كلمة بالنيابة عن زملائه الخريجين في البرنامج، والتي أعرب خلالها عن شكره لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومجموعة المعارف، وأهمية البرنامج في إعدادهم ليكونوا جيلاً يعتد به لمستقبل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمكينهم من تطوير الذات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم وتعدهم لدخول سوق العمل، ولكي يمارسوا دورهم الإيجابي والمسؤول في المجتمع، والمساهمة بشكل فعال في دعم أسرهم واستقرارها.

وجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تحرص على أن تتوافق مبادرات التمكين التي تعتمدها مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم الدعم المناسب لكل من يحتاج إليه، وتمكين المستفيدين من المهارات والبرامج التدريبية والتعليمية والوظيفية لدخول سوق العمل، وقد عملت بالتعاون مع مجموعة المعارف على تخريج 217 خريجاً في بداية العام الجاري 2023 من الدفعة الثانية للبرنامج.

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