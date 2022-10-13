الاتفاقية الإطارية توفر سحابة إدارة بيانات ذكية للمؤسسات الحكومية

دبي – الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة إنفورماتيكا، الشركة الرائدة في إدارة البيانات المؤسسية، عن توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية لعدة سنوات مع هيئة أبوظبي الرقمية، لتقديم خدمات إدارة البيانات للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2022.

وتسعى هيئة أبوظبي الرقمية لتمكين ودعم تطوير حكومة رقمية استباقية ومُبادرة قادرة على تقديم خدمات مُصمّمة وفقا ًلاحتياجات المتعاملين بصورة تعاونية وآمنة. ويهدف برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وهو استراتيجية لعدة سنوات بإشراف هيئة أبوظبي الرقمية، إلى تحويل أبوظبي إلى إمارة تعتمد على البيانات لتعزيز أهدافها الاستراتيجية والاستفادة من البيانات لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع الاقتصاد الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة منصور المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية: "تمثل البيانات إحدى أهم الأصول التي نمتلكها. لذا، وضعت هيئة أبوظبي الرقمية استراتيجية واضحة لتمكين العاصمة الإماراتية والجهات الفاعلة فيها من تحقيق المنافع التي توفرها البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

ويسر الهيئة انضمام إنفورماتيكا إلى برنامج تمكين البيانات، حيث تتميز بكونها شركة رائدة في مجال إدارة البيانات وبمساهمات كبيرة في هذا المجال في المنطقة، وبالتالي فإنها تتمتع بموقع مناسب لتقديم الدعم لمؤسسات أبوظبي الحكومية في مجال التحول الرقمي".

وبعد مرحلة اختيار مكثفة شارك فيها مئة من الجهات المصنعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقع الاختيار على إنفورماتيكا باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الموصى بها من قبل برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، الذي يهدف إلى تزويد المؤسسات الحكومية بتقنيات معيارية للمساعدة في تطوير وبناء برامج البيانات في جميع مراحلة سلسلة قيمة البيانات. وتنص الاتفاقية على أن تكون إنفورماتيكا المورد غير الحصري لجميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي البالغ عددها 76، والتي يجوز لها الاستفادة من خدمات سحابة إدارة البيانات الذكية لإدارة وامتلاك وإجراء التحليلات على بياناتها على أي منصة ولأي مستخدم في البيئات الهجينة المتعددة.

ومن جانبه، قال جيتش غاي، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات لدى إنفورماتيكا: "تمتلك أبوظبي رؤية واضحة في مجال البيانات واستراتيجية التحول الرقمي. وتساعد إنفورماتيكا المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتتحول إلى مؤسسات تعتمد استراتيجيات مبنية على البيانات الذكية من خلال الاستفادة من التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الفائقة للارتقاء بالنتائج التي تعتمد على البيانات وتسريع عجلة الابتكار. ويسر الشركة أن تتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لتمكين المؤسسات الحكومية في الإمارة من تقديم خدمات رقمية مبتكرة تساهم في الارتقاء بنمط الحياة وتُحدث أثراً إيجابياً أكبر".

#بياناتحكومية

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لمحة حول هيئة أبوظبي الرقمية (ADDA)

تقود هيئة أبوظبي الرقمية المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل الكفيلة بإثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد. وتدعم الهيئة التحول الرقمي لأبوظبي عبر الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وتطوير البنى الهيكلية المؤسسية من أجل تعزيز فاعلية الأداء الحكومي. وإلى جانب ذلك، تُوفر الهيئة باقة من الخدمات والمنصات والقنوات الرقمية، كما تقوم بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الحكومية المشتركة وخدمات الأمن الإلكتروني للجهات الحكومية.

لمحة حول إنفورماتيكا

تساهم إنفورماتيكا، الشركة الرائدة في إدارة البيانات المؤسسية على السحابة والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (NYSE:INFA)، في دعم جهود الشركات للاستفادة من الإمكانات التحويلية للبيانات. وأصدرت الشركة فئة جديدة من البرمجيات، وهي سحابة إنفورماتيكا لإدارة البيانات الذكية، المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصة السحابية الأصلية الأولى والشاملة لإدارة البيانات التي يمكنها ربط وتوحيد وإدارة البيانات في أي نظام هجين ومتعدد السحابات، بما يساهم في رفد الشركات بأداة تتيح لها تحديث استراتيجياتها المتعلقة بإدارة البيانات وتطويرها. ويعتمد اليوم أكثر من 5 آلاف عميل في ما يزيد عن 100 دولة و85 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100 على خدمات شركة إنفورماتيكا لإجراء عمليات التحول الرقمي القائم على البيانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: informatica.com.

جهات الاتصال: قسم العلاقات العامة لدى إنفورماتيكا prteam@informatica.com