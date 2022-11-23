· حلول المباني المستدامة المتطورة من هانيويل تدعم مساعي تحقيق كفاءة الطاقة في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومبنى المحافظة في جنوب سيناء

· مستشفى شرم الشيخ الدولي يقدم نموذجاً للارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة في مختلف مستشفيات مصر

القاهرة، مصر: أعلنت شركة هانيويل العالمية، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq:HON)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لتعزيز كفاءة استهلاك المباني الحكومية للطاقة في جميع أنحاء الدولة.

ووقع الطرفان الاتفاقية الاستراتيجية على هامش أعمال مؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مصر، حيث تأتي بالانسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تصل قيمة برامجها إلى مليار دولار أمريكي. كما تدعم مذكرة التفاهم سجل هانيويل الزاخر بالإنجازات في مجال تطوير الحلول المستدامة للمدن الذكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتلتزم هانيويل، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم تحديث برمجيات مبنى المحافظة في جنوب سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولي، اثنين من أبرز المباني الحكومية في مصر، من خلال تزويدها بحلول إدارة المباني المستدامة من هانيويل، بدعم من هانيويل فورج. وتتضمن مجموعةً من الحلول المصممة للحد من الأثر البيئي للمباني ودعم الحياد المناخي، وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث تستفيد الوزارة من المباني الأكثر ذكاءً واستدامة دون التأثير على جودة مستوى الإقامة للسكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في مصر وشمال أفريقيا: "تفخر هانيويل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة بالاعتماد على التقنيات الرقمية، انسجاماً مع رؤية مصر 2030. وتتيح مذكرة التفاهم لهانيويل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكشاف الفرص المتاحة لنشر التقنيات المتقدمة في المباني الحكومية الأساسية، مع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في إدارة مجموعة من مؤشرات أداء الاستدامة بدقة عالية، بما فيها مؤشرات جودة الهواء الداخلي وانبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة".

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لمحة حول هانيويل لتقنيات المباني:

تعمل هانيويل لتقنيات المباني على تطوير طريقة تشغيل المبنى بما يساهم في تحسين جودة الحياة. وتعدّ الشركة من الشركات الرائدة في ضوابط البناء التي تنشط في أكثر من 75 دولة بدعم من شبكة قوية من شركاء قنوات التسويق حول العالم. ويعمد مالكو ومشغلو المباني التجارية إلى استخدام الأجهزة والبرامج والتحليلات التي نقدمها للمساعدة في توفير بيئة آمنة وفعالة ومنتجة. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التكنولوجية التي تدعم أكثر من 10 مليون مبنى حول العالم.

تقدم شركة هانيويل (www.honeywell.com) مجموعة واسعة من الحلول المخصصة للقطاعات المختلفة بما في ذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الفضاء، وتقنيات التحكّم للأبنية والمنازل والقطاعات الصناعية، والمواد عالية الأداء. وتسهم الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، وصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة. لمزيد من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom.