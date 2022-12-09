أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالمنهجية الشاملة التي تستند إليها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتةً إلى أن أهداف دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، التي اعتمدها سموه تفتح آفاقاً واسعة للمستقبل، وتحقق طموحات دبي وترسخ مكانتها أرضاً للفرص والابتكار، وترفع من مساهماتها في دعم الاقتصاد الإبداعي الذي تسعى لأن تكون عاصمته بحلول 2026، وتعزز تنافسيتها وحضورها العالمي في مختلف المؤشرات الحيوية الاقتصادية.

وقالت:"اعتادت دبي على إبهارنا في مختلف المجالات، وها هي اليوم تواصل السير على خطى القيادة الحكيمة التي جعلت منها أيقونة عالمية كأفضل المدن للعيش والعمل وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، ما ينعكس بالتالي على مستوى المعيشة ورفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها، وكلنا ثقة بأننا أمام عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وخطوات جادة ستكرس مكانة دبي مركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ووجهة عالمية للمال والأعمال والمواهب الإبداعية". وأكدت بدري على أن "دبي للثقافة" ستواصل دعمها لتحقيق أهداف دبي الطموحة وستكمل مسيرتها في ترسيخ بصمتها الثقافية على المستوى العالمي، عبر دعم الصناعات الثقافية والإبداعية لتعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

#بياناتحكومية

- انتهى -