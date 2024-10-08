نيوم، المملكة العربية السعودية، أعلنت نيوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "أساس المهيلب"، تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع لخلط وإنتاج الخرسانة الخضراء الجاهزة بتكلفة تصل إلى 700 مليون ريال سعودي. وسيضم المجمّع عدداً من المصانع المتخصصة والمصممة لدعم عمليات البناء في "ذا لاين"، المدينة الإدراكية التي يجري تطويرها حالياً في نيوم.

وتعمل "أساس المهيلب"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البناء والهندسة، حالياً على بناء المجمّع في نيوم. ومن خلال هذه الاتفاقية أيضاً، ستتولى الشركة تشغيل المصانع بعد إنجازها بالكامل، والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 20,000 متر مكعب من الخرسانة الخضراء الجاهزة يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "يمثل إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات أخرى تبرز التقدم المستمر في مشاريع نيوم، كما يؤكد على مكانة وريادة قطاع البناء في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه الشراكات المحلية في تنفيذ هذا المشروع الاستثنائي المستدام بكفاءة عالية". وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا مع المقاولين المحليين ونقدر مساهمتهم في تقدم الأعمال في كل مشاريع نيوم، وبما يحقق أهداف نيوم في أن تكون مركزاً لجذب القادة وروّاد الأعمال المحليين تماشياً مع رؤية السعودية 2030".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أساس المهيلب" سليمان المهيلب: "تؤكد هذه الشراكة على التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال توظيف أحدث التقنيات وحلول البناء المبتكرة". وأضاف: "نحن ملتزمون بتبني أفضل الممارسات المستدامة التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تمكين قطاع التصنيع وتعزيز دوره في تحقيق الأهداف التنموية الأوسع في المملكة".

وسيعتمد مجمع مصانع الخرسانة المتطور أفضل حلول الاستدامة، بما في ذلك استخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه (CCU)، وحلول توفير الطاقة، في حين سيتم استخدام معظم الكميات المنتجة في عمليات بناء "ذا



لاين"، إذ تُعد الخرسانة مادة أساسية لإنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية في المشروع. ومن المقرر أن يباشر المجمّع الجديد عملياته خلال الشهر المقبل، مدعوماً بأسطول من المعدّات والمركبات. ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية في عام 2025، وأن يوفر أكثر من 500 وظيفة محلية جديدة.

ويأتي افتتاح المجمّع، في الوقت الذي تتقدم فيه أعمال البناء في "ذا لاين" بوتيرة متسارعة ، حيث تم صب القواعد الأساسية للبناء، وقد تم إنجاز صب نحو 1000 قاعدة من أصل أكثر من 30,000 قاعدة أساسات في المشروع حتى الآن.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية. وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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