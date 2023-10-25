يتضمن إنشاء مركزٍ للأبحاث والتطوير والتدريب

نيوم، المملكة العربية السعودية- أعلنت نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن إتمامها كامل عملية الاستثمار في شركة "ريجنت REGENT" المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وتُعد هذه الخطوة، التي تضع نيوم كأكبر مستثمر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الشركة، جزءاً من شراكةٍ تمتد لعدة سنوات بين نيوم و"ريجنت"، من شأنها أن تعزز قدرات نيوم في قطاع التنقل المائي والمستدام، وتمكنها من تقديم خدمات متطورة لنقل الركاب بالطائرات المائية في المنطقة، بالإضافة إلى دفع الابتكار وتسريع التقدم التقني في شركة "ريجنت".

وفي إطار هذه الشراكة، تلتزم شركة "ريجنت" بإنشاء مركزٍ للأبحاث والتطوير والتدريب على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تسريع الابتكار في مجال الطائرات المائية الكهربائية وتطوير البنية التحتية والعمليات التشغيلية الخاصة به. واعتباراً من عام 2024، ستتاح الفرصة لموظفي نيوم من الشباب السعوديين حديثي التخرج في تخصصات الهندسة والتقنية، للعمل مع شركة "ريجنت" بغرض توسيع خبراتهم والتعرف أكثر على تقنياتها المبتكرة. كماستجري الشركة أيضاً اختبارات تجريبية في نيوم، لرفع مستوى جاهزيتها استعداداً لبدء خدماتها وعمليات التشغيل بحلول منتصف العقد.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي أن هذا الاستثمار يجسد خطط نيوم الطموحة لتكون مختبراً حياً لتقنيات المستقبل وتسريع التقدم البشري، ويشمل ذلك بناء أول منظومة متكاملة ومستدامة للنقل التشاركي في العالم، وأضاف مفتي: "نحن مهتمون بهذه الشراكة الاستثمارية مع "ريجنت"، التي جاءت كنتيجة لعملنا الوثيق مع قطاع النقل في نيوم واستكشاف الفرص الكبيرة، التي ستسهم في تحقيق أهداف نيوم، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. إذ ستوفر هذه الطائرات المائية الكهربائية المبتكرة حلولاً جديدة للتنقل عبر سواحل نيوم، سواء للركاب أو لشحن المواد والبضائع، وستسرع من تقدمنا نحو خلق منظومة متكاملة وخالية من الانبعاثات الكربونية".

من جهته، قال المدير التنفيذي للتنقل الحضري في نيوم تيري وونغ: "تمثل الطائرات المائية إحدى وسائل النقل المبتكرة ضمن منظومة نيوم المتكاملة ومتعددة الوسائط للتنقل الآمن والمستدام، والتي ستربط الوجهات الرئيسة على طول 468 كيلومتراً من السواحل والجزر. ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستثمار في دعم تطوير تقنيات خالية من الكربون واحتضان أحدث الابتكارات، إلى جانب تعزيز جهودنا الطموحة في التدريب وتوطين التقنيات ونمو الصناعات المتقدمة داخل المملكة".

بدوره قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريجنت" بيلي ثالهايمر: " ستسمح لنا هذه الشراكة بالتعاون الوثيق مع نيوم لإيجاد حلول لتفاصيل العمليات التشغيلية في قطاع التنقل، بما يُعزز من طموحات نيوم لبناء مجتمعٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وقائم على تصميم حضري ثوري ومبتكر، وهو الأمر الذي يتماشى أيضاً مع أهداف "ريجنت" لتطوير حلول نقل مستدامة عبر استخدام الطائرات المائية".

وتتميز الطائرات المائية بكونها تجمع بين سرعة التنقل جواً، وسهولة وراحة الإبحار في القوارب. فهي تطفو عند الرصيف البحري، وتبحر فوق الأمواج، ثم تبدأ بالتحليق فوق المياه بسرعات تصل إلى 180 ميلاً في الساعة (289 كيلومتراً في الساعة). تجدر الإشارة إلى أن الطائرة المائية الأهم لدى "ريجنت" والتي تحمل اسم "فايسروي Viceroy"، تستوعب 12 راكباً، وتوفر الراحة وتجربة سفر استثنائية للركاب.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول صندوق نيوم للاستثمار

صندوق نيوم للاستثمار (NIF) هو الذراع الاستثماري الإستراتيجي لـنيوم، ويهدف لتعزيز وتسريع مسارات التحول العالمي لمستقبلٍ مستدام. سيدعم صندوق نيوم للاستثمار بناء وتطوير منطقة نيوم وسيحقق فوائد مشتركة طويلة الأجل عبر مشاريع ضخمة مع كبرى الشركات والمبتكرين ومجتمع الاستثمار من حول العالم. تتركز أنشطة الصندوق الأساسية على تنفيذ العقود الخاصة بقطاعات نيوم والشركات التابعة لها، إلى جانب التركيز على الاستثمار المباشر في الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة وعلى الجيل القادم من الصناعات المتقدمة، وتوفير أفضل الإجراءات اللازمة للتمويل على مستوى المشروع بما يعزز الإدارة الإستراتيجية لمحفظة نيوم المتنوعة من الأصول التجارية. وكداعمٍ لصناعة التغيير، يسعى صندوق نيوم الاستثماري إلى تطوير بيئةٍ حاضنة لكبرى الشركات في نيوم، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الجريئة في التقنيات اللازمة لتحقيق الازدهار المستدام على المدى الطويل، في وقتٍ يواجه فيه العالم تحديات معقدة وغير مسبوقة.

ولمزيدٍ من المعلومات حول صندوق نيوم للاستثمار، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.neom.com/ar-sa/invest/neom-investment-fund

حول شركة ريجنت

هي شركة رائدة في قطاع النقل البحري المستدام. وبفضل استخدام وتطوير أحدث التقنيات والتصاميم المبتكرة، قدمت "ريجنت" فئة جديدة من المركبات السريعة والفعالة والخالية من الانبعاثات. تجمع طائرات "ريجنت" المائية بين سرعة الطائرة وسهولة مناورة القارب، ويمكنها الإبحار والإقلاع من على سطح الماء عبر استخدام البنية التحتية الموجودة للرصيف الساحلي. ويمكن دمج الطائرات المائية بسلاسة في أي أسطول. وقد حصلت "ريجنت" بالفعل على طلبات بقيمة 8 مليارات دولار من شركات الطيران الكبرى وشركات تشغيل العبارات الرائدة في ست قارات. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة regentcraft.com.