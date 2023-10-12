نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلن قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم و"مجلس الأفلام الكوري" (KOFIC) عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى رعاية المواهب الوطنية الواعدة وتوفير التدريب الشامل للجيل المقبل من المتخصصين في مختلف مجالات صناعة الأفلام السينمائية في نيوم .

وتوفر برامج التدريب والتطوير، التي ستقدمها الأكاديمية الكورية لفنون السينما" (KAFA) وهي المؤسسة الوطنية الرائدة في كوريا الجنوبية ويديرها "مجلس الأفلام الكوري"؛ خيارات متنوعة لصنّاع المحتوى السينمائي والتلفزيوني من الطموحين وذوي الخبرة في نيوم، كما سيتم تأهيلهم للعمل في عددٍ المشاريع المحلية والإقليمية والدولية. وتشمل البرامج التدريبية مختلف التخصصات في صناعة الأفلام، مثل الإنتاج والإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والهندسة الصوتية، إلى جانب ورش عمل ودورات وبرامج في مسارات أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعاون في الربع الأول من العام 2024، من خلال دورة تدريبية وورشة عمل في فن الإخراج، تعقدان في المركز الإعلامي لنيوم، وهو أكبر مركز للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لقطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ: "إنَّنا سعداء بالشراكة مع مجلس الأفلام الكوري لدعم الموهوبين السعوديين في صناعة الأفلام، وإنَّنا نعتقد أنَّ مثل هذه الشراكات ستسهم بشكلٍ فاعل في تطوير صناعة السينما العالمية، حيث يمثل هذا التعاون فرصةً كبيرة للنمو المتبادل وتعزيز التعاون". وأضاف: "من خلال الإنجازات الكبيرة لكوريا الجنوبية على الساحة السينمائية العالمية، والرؤى القيمة التي ستقدمها هذه الشراكة، نتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها رفع معايير الإنتاج ، وتسريع تطوير منظومة صناعة السينما العالمية، والتوسع نحو الأسواق الدولية، وتسهيل الإنتاج المشترك، وأيضاً الدخول في حقبة جديدة من السرد القصصي. كمايجسد هذا التعاون التزامنا برعاية المواهب باعتبارها محوراً أساسياً في رؤيتنا الإستراتيجية، التي تهدف إلى تنمية كفاءات وقدرات متنوعة ذات مهارات عالية".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة "مجلس الأفلام الكوري" بارك كي يونغ: "يسعدنا أن نتشارك مع نيوم في رعاية مسيرة صُنّاع الأفلام السعوديين بما يثري مستقبل السينما العالمية. وسيكون إطلاق نشاط الأكاديمية الكورية لفنون السينما في المملكة العربية السعودية في العام 2024 الثالث من نوعه على مستوى العالم، بعد كل من كازاخستان في عام 2022 وفيتنام في عام 2023". وهي فرصة فريدة لمشاركة 40 عاماً من الخبرات والمعرفة في صناعة الأفلام والتدريب". مضيفاً في ذات السياق: " كوننا واحدة من وكالات الأفلام الرائدة في العالم، وأفضل مدارس فنون السينما، فإنَّنا نعي أهمية مسؤوليتنا في تعزيز التعاون لتطوير صناعة السينما العالمية. ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا وبين المملكة سوف سوف يتطور ليصبح أكبر وأشمل في المستقبل".

الجدير ذكره أنَّ كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية شهدتا طفرةً في عدد صُنّاع الأفلام الشباب الموهوبين الذين انتشرت أعمالهم وتخطت الحدود المحلية، حيث تسهم رؤاهم العصرية والمبتكرة وأساليبهم المتنوعة لسرد القصص في إثراء وتنوع السينما العالمية.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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