العلامة التجارية "نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط" ستتولى مهام شركة "ميكو للخدمات اللوجستية"

لتواصل تقديم خدمات لوجستية سلِسة وفائقة الجودة

مدريد، إسبانيا/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن قيام شركة "نواتوم"، التي تقود القطاع اللوجستي في المجموعة، بإطلاق شركة "نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط" لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة للشركة، والتي ستعزز من خلالها الالتزام بتقديم الخدمات اللوجستية الرائدة في سوق الشرق الأوسط.

ووفقاً لذلك، ستتولى العلامة التجارية الجديدة مهام شركة "ميكو للخدمات اللوجستية"، والتي قدمت على مدار أكثر من أربعة عقود خدمات متميزة للسوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي، وكانت ذراع شحن البضائع للقطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي منذ الاستحواذ عليها في عام 2020. وقد قدمت "ميكو" خدماتها لقطاعات أعمال متعددة مستفيدة من أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 400 مركبة، مع تمتعها بعلاقات قوية مع الجهات الرائدة في مجال الموارد الطبيعية في أبوظبي، حيث دعمت أكثر من 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.

ومع اندماج "ميكو" مع شركة "نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط"، سيستمر المتعاملون وأصحاب العلاقة الإقليميون في الاستفادة من نفس المستوى الفائق من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ما تتميز به شركة "نواتوم" من عمليات واسعة النطاق، ومرونة كبيرة في الخدمات، و60 عاماً من الخبرة، ومحفظة عالمية متكاملة تشمل تشغيل المحطات وخدمات الشحن البحري والأعمال اللوجستية. علاوةً على ذلك، سيستفيد المتعاملون من شبكة "نواتوم" العالمية والتي تضم 16 محطة و143 مكتباً دولياً، وحضور في 67 ميناء، وفريق يضم أكثر من 4,200 خبير ومتخصص يعملون في 27 دولة وعبر جميع الأسواق العالمية والممرات التجارية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وبهذه المناسبة، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "بعد نجاحنا في دمج شركة "نواتوم" ضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نسعد بالإعلان عن إطلاق "نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط"، لنؤسس علامة تجارية تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في تقديم خدماتنا للمنطقة التي تعد بوابة رئيسية للأسواق العالمية. ولا شك أن الحفاظ على استمرارية عملياتنا الحالية مع دمج متعاملينا الإقليميين في منظومة أعمالنا العالمية سيوفران قيمة فائقة ونطاق خدماتي واسع وغير مسبوق، ويُعلي من شأن علامتنا التجارية الجديدة. وفي الوقت نفسه، سنعمل معاً على جذب الشركات العالمية التي يمكنها الاستفادة من منظومة الأعمال الأشمل لمجموعة موانئ أبوظبي، ما يمكّننا من الإسهام في توجيه الأنشطة والأعمال التجارية نحو دولة الإمارات العربية المتحدة."

وبدوره، قال دانيل بيراساتيجي، مدير عام شركة نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي لشركة نواتوم بروجيكت كارجو – القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يمثل إطلاق علامتنا التجارية الإقليمية الجديدة خطوة بارزة لفريق عملنا وكذلك لمتعاملينا وأصحاب العلاقة، مع تأكيدنا على مواصلة تقديم خدماتنا الفائقة، والالتزام التام بجميع العقود والعلاقات التجارية، ومواصلة العمل كالمعتاد. وباستشرافنا للمستقبل، ستكون أولويتنا القصوى هي الجمع بين السمعة الكبيرة والإمكانات الواسعة لشركة "ميكو" وبين شبكة الخدمات والحلول المتكاملة لشركة "نواتوم"، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة وذات قيمة فعلية في السوق على امتداد سلسلة التوريد، بدءاً من المصنع ووصولاً إلى المستهلك."

جدير بالذكر أن "نواتوم" ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بإطلاق حملة ترويج للهوية المؤسسية الجديدة، والتي ستشمل جميع الأصول والمواقع الرئيسية في المنطقة.

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