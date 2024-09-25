أبوظبي، كرَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مجموعة من قادة الرعاية الصحية تقديراً لإسهاماتهم في تشكيل مستقبل التعاون العالمي في القطاع الصحي، خلال حفل عشاء أُقيم عقب اختتام فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط السنوية الثالثة لقادة الرعاية الصحية بالشراكة مع «بيورهيلث».

شهد اليوم الختامي حضور سعادة مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب قادة وخبراء في مؤسَّسات رعاية صحية عالمية، مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«فيليبس»، وحياة بيوتك.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تُرحِّب دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع المبادرات والأنشطة الداعمة للجهود التي تساعدنا على تعزيز رفاهية وازدهار الوطن».

وأضاف معاليه: «بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فإننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. لقد تحسَّنت صحة أفراد مجتمعنا بشكل كبير، وإذ ندرك ضرورة تثقيف الجمهور باستمرار حول أنماط الحياة الصحية، فإننا ملتزمون بزيادة وعي المجتمع بشأن أهمية اتّباع أسلوب حياة صحي».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «نحن في بيورهيلث ملتزمون منذ فترة طويلة بإعادة تعريف الرعاية الصحية، وجعل التعاون والابتكار محرّكَيْن رئيسيَيْن للتغيير. هدفنا هو تعزيز إطالة العمر الصحي وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات هنا وفي جميع أنحاء العالم. من خلال الشراكات القيّمة بين أصحاب المصلحة، بدءاً من صُنّاع السياسات وصولاً إلى قادة القطاع، نعمل على تطوير نظام الرعاية الصحية ليصبح أكثر شمولاً واستدامة. يظل هدفنا، من خلال هذه القمة، تعزيز المبادرات الصحية التي تمكِّن الأفراد، وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية بشكل عادل لعيش حياة أطول وأكثر صحة».

وتحت شعار «تجاوز الحدود: تعزيز الصحة من أجل حياة أطول»، جمعت القمة، التي عُقِدَت في سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي يومي 19 و20 سبتمبر 2024، أكثر من 3,000 من القادة وصُنّاع السياسات وخبراء الصحة، لرسم رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق استدامة وشمولية أكبر في قطاع الرعاية الصحية، من بينهم معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي.

وعلى مدى يومين من الحلقات النقاشية والجلسات المثمرة، تناول المشاركون التحديات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك سياسات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتبنّي الذكاء الاصطناعي وحلول الصحة الرقمية.

تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميِّزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي «بيورهيلث»، والشريك الاستراتيجي غرفة أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية، والشركاء الآخرون جمجوم فارما، وحياة بيوتك، ومستشفيات ومراكز مغربي، و«فياتريس»، ومستشفيات الحياة الوطني، إضافة إلى «هوليستفيد»، «إنارا»، «ميسون اثريك»، «ويلبينغ هوليستك هيلنغ»، «ديما»، «تتش أوف عود»، «ديزرت غروب»، «أورغانيك فود وكافيه»، «نو مور بوتل الإمارات»، «أمازون فور يو»، «هاوس أوف بوبس»، «بركات»، «دبي درمز»، «افنتم»، «دريم دبي»، «فرن إيفنت رنتال»، و«الكترا».

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