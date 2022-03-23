دبي، الامارات العربية المتحدة: أكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي أنّ نجاحات دولة الإمارات هي ثمرة رؤية قيادة رشيدة واستثنائية جبلت على حب الوطن والمواطنين وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات إضافة إلى جهود كل من يعيش على أرض الدولة والذي أسهم في تعزيز مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية خلال أكثر من نصف قرن من الريادة والتقدم والإبداع الإنساني في بناء مستقبل مستدام وأكثر ازدهارا.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بيار الشويري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشويري المتخصصة في المجال الإعلاني وذلك في مقر إكسبو2020 دبي.

ومن جانبه أعرب بيار الشويري عن امتنانه العميق لدولة الإمارات التي شكّلت بيئة حاضنة وأرضية خصبة لنمو "مجموعة الشويري" وتطورها ونجاحها عبر العقود الثلاثين الماضية.

وقال إننا لدينا ثقة تامّة بكل ما تقدمه هذه الدولة المضيافة من فرص وعناية مستمرة ومن الدعم اللامتناهي الذي تقدمه بقيادتها الحكيمة وحكومتها وشعبها. ولطالما جسّدت الإمارات نموذجاً عالمياً ومستقبلياً لأهمية العدالة والتسامح والتنوع والاستدامة في تمكين نجاح قطاع الأعمال وريادة الشباب وتوازن الفرص.

وخلال اللقاء منح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بيار الشويري جائزة "بُنيان للتميّز في القيادة وريادة الأعمال" تقديراً لما يتمتع به من روح المبادرة المتميزة وريادته في مجال.

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