دبي، الإمارات العربية المتحدة: يدخل اليوم نظام سلطة دبي للخدمات المالية للأصول المالية المشفرة حيز التنفيذ. حيث يُعد هذا النظام هو المرحلة الثانية من مراحل عمل سلطة دبي للخدمات المالية في هذا المجال، بعد أن قامت السلطة بإعتماد نظام الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2021.

ويهدف نظام الأصول المالية المشفرة إلى تعزيز الابتكار بطريقة مدروسة، مسؤولة وشفافة مع تحقيق الأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية. واتخذت السلطة نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام وأكدت أنه مع تطور القطاع ستقوم بإجراء المزيد من التغييرات والتعديلات على هذا النظام بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة من قبل هيئات وضع المعايير الدولية.

إذ يُعد هذا النظام شاملًا، ولا يغطي فقط مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالتداول، أو المقاصة، أو الاحتفاظ، أو تحويل الأصول المالية المشفرة، بل يعالج أيضًا المخاطر المتعلقة بحماية المستهلك، ونزاهة السوق، والوصاية، والموارد المالية لمزودي الخدمات. قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوسيع نطاق العديد من أنشطة الخدمات المالية الحالية، على سبيل المثال، تقديم المشورة، والتعامل، والترتيب، والتداول والوصاية، بهدف تمكين الشركات في مركز دبي المالي العالمي من تقديم منتجات وخدمات متعلقة بالأصول المالية المشفرة.

وإلى ذلك قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "بصفتها جهة تنظيمية متقدمة، تدرك سلطة دبي للخدمات المالية الاهتمام العالمي المتزايد بالمنتجات المالية المبتكرة. لذا قمنا بتطوير نظام شامل للأصول المالية المشفرة مع مراعاة الملاحظات الواردة من مجموعة واسعة من الجهات المعنية. وأضاف: يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وحماية المستهلكين من هذه المنتجات المالية في الوقت ذاته".

يمكن لجميع الشركات، سواء كانت مرخصة حاليًا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أو لم تكن، والراغبة في القيام بأعمال متعلقة بالأصول المالية المشفرة في أو من مركز دبي المالي العالمي، تقديم طلباتها عبر موقع سلطة دبي للخدمات الماليةwww.dfsa.ae/innovation ، حيث يتعين عليها إكمال استمارة الطلب.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول النظام هنا.

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سلطة دبي للخدمات المالية

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم، وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.