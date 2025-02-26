دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن تنظيم ورشة عمل متميزة بعنوان "رحلة الابتكار"، وذلك تزامناً مع شهر الابتكار في دولة الإمارات "الإمارات تبتكر 2025". وقد شهدت الفعالية حضور سعادة المدير التنفيذي منصور بوعصيبه إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتعد هذه الورشة جزءاً من مبادرات المؤسسة المستمرة لتعزيز ثقافة الابتكار، حيث تساهم في إشراك الموظفين في عملية التطوير المستمر مما يسهم بشكل فعّال في تحسين جودة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

تناولت الورشة مجموعة من المحاور الأساسية التي ركزت على مفهوم الابتكار كعملية مستمرة للتطوير والتحسين، تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية. كما تم تسليط الضوء على آليات تقييم الابتكار، ومدى فاعلية الأفكار المطروحة، وتأثيرها على سير العمل، مع التركيز على إمكانية تبنيها وتنفيذها بشكل مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أفضل الممارسات في حفظ وتطوير الأفكار الإبداعية، بدءاً من تسجيلها وتحليلها وصولاً إلى اختبارها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

كما تم خلال الورشة استعراض سياسة الابتكار المعتمدة في المؤسسة، التي ترمي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار من خلال توفير بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية، وتحفيز الموظفين على طرح مقترحات جديدة، ودعم تنفيذ المشاريع المبتكرة. وتطرّق فريق العمل إلى أهمية ربط نتائج الابتكار بالأهداف المؤسسية العامة، مما يضمن تعزيز تنافسية المؤسسة في مختلف مجالات عملها. واختتمت الورشة بمناقشات معمقة حول تطبيق معايير الابتكار استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث تم تقديم نماذج عملية تبرز كيفية تحقيق الابتكار بشكل فعّال يُسهم في إضافة قيمة حقيقية للمؤسسة ويعزز مكانتها في القطاع الذي تعمل فيه.

بهذه المناسبة، قال سعادة منصور بوعصيبه: "يعد الابتكار من الركائز الأساسية لاستراتيجية مؤسسة نداء حيث نحرص على تعزيز بيئة عمل تفاعلية تشجع موظفينا على المشاركة الفعّالة في تطوير وتنفيذ الأفكار الخلاقة، مما يسهم في تحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية. إن تنظيم هذه الورشة يعكس التزامنا المستمر في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع مستفيدين من أحدث الممارسات العالمية لتحقيق الريادة في قطاع الاتصالات المتخصصة. ويُعد شهر الابتكار في دولة الإمارات فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز ثقافة الابتكار في مؤسستنا بما يضمن استمرارية التميز وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية."

من خلال هذه الورشة، أكدت مؤسسة نداء التزامها الثابت والمستمر بتبني مبادرات وأسلوب عمل مبتكر يتماشى مع التوجهات الوطنية ويسهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مختلف مجالات الابتكار، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق التميز المستدام في القطاع.

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