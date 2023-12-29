دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" عن جهوزيتها الكاملة لدعم احتفالات رأس السنة بدبي. وستعمل "نداء" على توفير خدمات وحلول اتصال متطورة عبر شبكاتها، إضافة إلى أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتخصصة، بما يضمن تأمين نجاح الاحتفالات التي ستقام في منطقة وسط المدينة بدبي ومنطقة دبي مول وبرج خليفة والمناطق المجاورة للبرج.

كما سيتم توظيف أنظمة التواصل اللاسلكي (التترا) لضمان التواصل الصوتي الآمن عبر المحطات باستخدام الأجهزة اللاسلكية المتنقلة، وذلك لأغراض إدارة العمليات، وتوزيع الفرق، والتأكد من سهولة وصول ودخول الجمهور إلى مناطق الاحتفالات على نحو آمن وسلس. إضافة إلى ذلك سيتم استخدام خدمات شبكة الجيل الرابع للتواصل وإرسال البلاغات والمراقبة من جانب الجهات الأمنية المختلفة المتواجدة في مواقع الاحتفالات.

وعن استعدادات المؤسسة والإجراءات والتدابير المتخذة، قال سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "بالتزامن مع استعدادات الدولة لاحتفالات رأس السنة الجديدة، تتطلّع مؤسّسة "نداء"، باعتبارها المزود الوحيد والحصري لشبكات الاتّصالات الأمنة المعتمد لدى حكومة دبي، إلى القيام بدورها وإبراز خبرتها في توفير أحدث حلول وخدمات الاتّصالات اللاسلكية المتكاملة المتوافقة مع أعلى معايير الأمن والسلامة، لتمكين الزّوار والحضور من الاستمتاع بتجارب استثنائية في ليلة رأس السنة".

ولفت سعادة بوعصيبه إلى أن "نداء" تتمتع بإمكانات عالية وموارد متكاملة لتوفير كافة أشكال الدعم للجهات المعنية بدبي لضمان سلامة الجمهور، ودعم جهود حكومة دبي الهادفة إلى تقديم تجارب احتفالية فريدة من نوعها للجمهور، وذلك بالاعتماد على أحدث شبكات الاتصالات الموحّدة وعالية الكفاءة والمتوافقة مع أرقى معايير السلامة والأمن على مستوى العالم.

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