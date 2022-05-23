افتتح المهندس أسامة عسران ، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، صباح اليوم الاثنين، المعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، في نسخته الـ 6 بأرض المعارض الدولية محور المشير، طنطاوي وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والنقابة العامة للمهندسين المصرية.



وشهد الافتتاح المهندس طارق النبراوي رئيس نقابة المهندسين والنائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ و حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية "أشري القاهرة"، و"أشري بيراميدز"، و أشري الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة.



ويتضمن المعرض الدولي للتبريد والتكييف عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض كل ماهو جديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.



و يُعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة في مجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم في الشرق الأوسط، إذ يشارك به أكثر من 150 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في المجال ومن بين أهم وأكبر الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض شركة "آل سالم جونسون كونترولز" و"جاس كول - تبريد " و"إيجات وانترناشيونال كول سنتر"، وغيرها من كبرى الشركات العاملة في المجال إضافة إلى أجنحة وطنية للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية ومن بينهم أجنحة من دول تركيا و كوريا الجنوبية و الإمارات العربية المتحدة و أوزبكستان .



ويقدم المعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتجاتهم أمام أكثر من 15000 زائر من المهندسون المختصون والاستشاريون ومديري المشروعات والجهات الحكومية والمقاولين ويعد ذلك فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج .



كما يعد المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد فرصة جيدة لزيادة معدلات النمو للشركات العارضة، إذ يأتي في ظل انتعاشة القطاع العقاري وزيادة مبيعاته وتوجه الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الأخرى وهو ما له ارتباط مباشر بصناعة التبريد وتكييف الهواء.



و أكدت "الشركة المنظمة" التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير حفاظًا على زوار المعرض ووقايتهم من فيروس كورونا.



ويقام المعرض خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري ، بمركز مصر للمعارض، محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة.

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