أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، معالي أوليفر داودن، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، والوفد المُرافِق له، وذلك في مقرّ الأكاديمية في أبوظبي.

وتضمّنت الزيارة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، حيثُ اطّلعَ داودن على رؤية واستراتيجية أكاديمية ربدان 2025، ودورها الفاعل في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وما تعكِسهُ من نموذجٍ عالميٍّ مُتفرِّد في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقدّم سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، نبذةً رفيعة المستوى عن رؤية الأكاديمية وتطلّعاتها المُستقبليّة، الى جانب ما تطرحهُ الأكاديمية من برامج مُتخصّصة في الشرطة والأمن والدفاع واستمرارية الأعمال ومسرح الجريمة والهندسة الدفاعية والإدارة المتكاملة للطوارئ والتحليل الاستخباري والأمن الوطني وغيرها.

وتخلّلَ الزيارة جولة في مرافق الأكاديمية المُتقدِّمة ذات المُستوى العالميّ، مِنها على سبيل المثال لا الحصر، القاعات الدراسية القائمة على أدوات ومُعّدات التعلم الحديثة، والمختبرات الفنية للتطبيق العملي، ومرافق الرعاية الصحية، والمكتبة الثرية بالمصادر والمراجع المتنوعة، وغيرها من المرافق الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة لأكاديمية ربدان.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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