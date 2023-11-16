نمو عدد التصاريح الأمنية إشارة إلى نمو الأعمال والعمليات والأنشطة التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن ارتفاع عدد التصاريح الأمنية التي أصدرتها للأفراد والشركات للدخول إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة خلال الفترة السابقة من العام الجاري 2023، وذلك بإصدار حوالي 3.1 مليون تصريح، حيث سجلت هذه المناطق دخول حوالي 28 مليون مركبة، بزيادة بلغت 35% مقارنة بعام 2022.

وأكد سعادة ناصر النيادي، نائب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز جهودها نحو تحقيق التوازن بين الضوابط الأمنية وتيسير حركة الأفراد والبضائع في الموانئ والمناطق الحرة، مشيراً إلى امتثال المؤسسة من خلال ذراعها الأمني "إدارة الأمن" بتطبيق المعايير المحلية والعالمية واتخاذ جميع التدابير اللازمة والأنظمة المعتمدة لضمان تحقيق الأمان والاستقرار في المناطق التي تديرها، بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الإمارة.

وأوضح النيادي بأن نمو عدد التصاريح الأمنية إشارة إلى نمو الأعمال والعمليات والأنشطة التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي والتزام المؤسسة بسلاسة عمليات نقل الأفراد والبضائع وفق أفضل المعايير الأمنية عالية الجودة واعتمادها على أفضل الأنظمة والضوابط التي تحقق الانتظام وانسيابية العمليات، مما يؤكد امتثال إدارة الأمن الصارم بتحقيق متطلبات المتعاملين وفي الوقت ذاته للمتطلبات الأمنية من خلال فريق متخصص ومؤهل يضم أكثر من 120 موظف أمني يعملون على مدار الساعة في 22 بوابة تعمل وفق أنظمة أمنية ورقابية رقمية ذكية موزعة في 8 مناطق مختلفة من إمارة دبي، وذلك لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة، وهو ما يؤكد التزامنا بحماية موانئنا ومناطقنا الحرة وضمان سلامة الأفراد والشركات.

وأشار نائب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى أن إدارة الأمن تقدم 28 خدمة أمنية، وتبوأت خدمة استخراج التصاريح الأمنية لدخول الموانئ والمناطق الحرة قائمة الخدمات الأكثر طلباً بواقع 3.1 مليون تصريح، كما تضمنت المعاملات خدمات أخرى مثل خدمة طلب الخدمات الاستشارية الأمنية، وخدمة تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS) وخدمات ضبط الدخول عبر البوابات، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة.

واختتم ناصر النيادي: "نحرص على تبنّي أحدث التقنيات والأساليب الأمنية ومواكبة مستجداتها بما يتوافق مع أفضل المعايير المحلية وأبرز الممارسات العالمية والتي تحمل الأهمية القصوى في الحفاظ على أمن المناطق التي تخضع لإشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونؤكد حرصنا التام على استدامة الأمن والسلامة ونشاط العمليات التجارية في تلك المناطق بما يعزز ثقة متعاملينا وشركائنا بخدماتنا".

#بياناتحكومية

- انتهى -