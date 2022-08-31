نيوم، المملكة العربية السعودية - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء يوم الأحد 4 سبتمبر 2022 معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"، وذلك في معارض الظهران الدولية "الظهران أكسبو" في المنطقة الشرقية.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزائرين عن قرب على معالم وتصاميم مدينة "ذا لاين" وإمكاناتها المعمارية والهندسية على مدار 21 يوماً خلال الفترة من 6 وحتى 26 سبتمبر، يُقدم خلالها 50 جولة إرشادية وتعريفية باللغتين العربية والإنجليزية يومياً، بمعدل ساعة لكل جولة، ويمكن للراغبين بزيارة المعرض حجز التذاكر المجانية عبر تطبيق "هلا يلا" للفعاليات على ]الرابط[.

علماً بأن ساعات العمل في المعرض تمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

ويأتي تنظيم المعرض في المنطقة الشرقية استكمالاً لجولاته في مناطق المملكة بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للإطلاع على تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" وتفاصيلها الهندسية والمعمارية، بعد أن حقق المعرض في محطته الأولى، في "جدة سوبردوم" في أغسطس الماضي، نجاحاً ملفتاً وشهد حضوراً نوعياً من كبار الشخصيات وأكثر من 14 ألف زائر.

وتقدم مدينة "ذا لاين" نهجاً جديداً لتصميم المدن يركز على مفهوم "انعدام الجاذبية"، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المدن التقليدية، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق سيراً على الأقدام.

وتعد مدينة "ذا لاين" نموذجاً رائداً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، كما تسهم في الحفاظ على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة. ويبلغ عرض المدينة 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، لتتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدنٍ بهذا الحجم.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن في يوليو الماضي، عن تصاميم "ذا لاين" التي تتمحور حول الإنسان، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية في المدن التقليدية المنبسطة، حيث تحقق التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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