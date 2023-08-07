شراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية البحرية بخدمات إمداد الوقود

جدة – أعلن ميناء الملك عبدالله، المصنف كأفضل ميناء على مستوى العالم من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2022 عن شراكات استراتيجية مع مزودين رئيسيين لخدمات الوقود البحري: "شركة ويسترن للإمدادات البترولية المتكاملة المحدودة" Western Ful Supply For Petroleum Products Company Limited وشركة مينيرفا بنكيرينغ Minerva Bunkering ، وذلك بإطلاق خدمة تموين السفن بالوقود البحري ، ما يجعل هذا سبقاً جديداً وحدثا هاما نحو تطوير الخدمات البحرية لميناء الملك عبد الله، وذلك بتوفير مزيد من الخدمات المتميزة لكل سفينة تدخل الميناء.

وفي هذا الخصوص، عبر جاي نيو، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، عن تفاؤله الشديد بهذا التحالف وقال: "إن توفير إمداد الوقود في ميناء الملك عبد الله ليس مجرد خدمة إضافية؛ بل يعد خطوة مهمة في جهودنا الرامية لتعزيز قيمة العملاء. وتتماشى هذه الخطوة بالتوازي مع التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا البحرية وتفانينا في خدمة عملائنا بشكل أفضل يوما بعد يوم.

بدوره، قال تايلر بارون، الرئيس التنفيذي لشركة مينيرفا بنكيرينغ: " من خلال موقع ميناء الملك عبد الله والكائن بين مدينتي ينبع وجدة سنكون قادرون على الاستفادة من نظام الإمداد المتكامل في البحر الأحمر لتوفير تكلفة إجمالية تنافسية عالية، سواء بالتزامن مع عمليات تداول سفن الحاويات أو أثناء الرسو".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ميناء الملك عبدالله يسير في خطة أعمال تطويريه بخُطى ثابتة ورؤية واضحة كواحد من أسرع الموانئ تطورا في العالم مستفيداً من مرافقه المتطورة و موقعه الاستراتيجي وذلك بتوسيع خدماته بإستمرار والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركزا لوجستيا دوليا رئيسيا على مفترق طرق ثلاث قارات رئيسية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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نبذة عن “ميناء الملك عبدالله“

ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم تصنيفه مؤخراً كأعلى الموانئ كفاءة في العالم من قبل البنك الدولي لعام 2022. وبموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كيلومتر مربع، ويقع على مقربة من مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، كما يتصل مباشرةً بشبكة مواصلات عالمية متنوعة ومترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المملكة المختلفة. ويسهم الميناء بشكل بالغ الأهمية في تعزيز دور المملكة في مجال التجارة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث سيتمكن عند اكتماله من مناولة 25 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 25 مليون طن من البضائع السائبة وكذلك 1.5 مليون سيارة سنوياً.

يتميز ميناء الملك عبدالله بتجهيزاته، ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، وعملياته التي تشهد توسعاً على مستويات متعددة، بالإضافة إلى نظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل ونظام البوابة الذكية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متنوعة، ما يجعله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030