دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار تعزيز سمعتها كمركز رائد لرجال الأعمال والشركات الناشئة، دخلت ميدان المنطقة الحرة في تعاون استراتيجي مع مصرف عجمان لتوسيع الوصول إلى الحلول المالية ودعم الشركات.

ترأس الاجتماع السيد حامد أهلي – رئيس ميدان المنطقة الحرة وممثلين ذوو صلة من ميدان. كما حضر الاجتماع من مصرف عجمان كل من السيد مصطفى خلفاوي - الرئيس التنفيذي؛ والسيد فيصل قتديل - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد؛ وممثلين ذوو صلة من مصرف عجمان.

في إطار هذا التعاون تستعد كل من ميدان المنطقة الحرة ومصرف عجمان للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز عالمي للأعمال، من خلال دمج البنية التحتية الرقمية المتكاملة في ميدان المنطقة الحرة مع خدمات مصرف عجمان المالية القوية. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل العمليات المالية للشركات في المنطقة الحرة، مما يساعدهم على "النمو من دبي" والوصول إلى أسواق جديدة بسهولة.

توفر منصة "النمو من دبي" للشركات مساراً سلساً نحو النجاح، حيث تقدم الإرشادات والموارد المخصصة، بالإضافة إلى بيئة سوقية ديناميكية لدعم طموحاتها في النمو. هذه المبادرة تتماشى مع التزام ميدان المنطقة الحرة بتعزيز الشراكات الدولية وتمكين المستثمرين العالميين من الازدهار في النظام البيئي للأعمال في الإمارات.

قال حامد أهلي: "التعاون مع مصرف عجمان يتماشى مع مهمتنا في تعزيز الوصول إلى الحلول المالية لرجال الأعمال. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار والنمو للشركات العاملة في ميدان المنطقة الحرة.



من جانبه، علّق مصطفى خلفاوي - الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: " نحن ملتزمون بتمكين الشركات من خلال الحلول المالية السلسة التي تعزز النمو والابتكار. تمثل شراكتنا مع ميدان المنطقة الحرة خطوة مهمة في تسهيل الوصول إلى الحلول المالية لرجال الأعمال والشركات الناشئة، مما يتيح لهم التوسع والازدهار في بيئة الأعمال الديناميكية في دبي. من خلال دمج خدماتنا المصرفية القوية مع البنية التحتية الرقمية المتطورة في منطقة الميدان الحرة، نهدف إلى توفير أساس قوي للشركات لتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح.

بعد التوقيع، قام وفد مصرف عجمان بجولة في مرافق ميدان المنطقة الحرة المتطورة، حيث اطلعوا على البنية التحتية والابتكارات الرقمية المصممة لدعم نمو الشركات الناشئة، مما يعكس التزام ميدان المنطقة الحرة في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال. من خلال عملياتها الرقمية بالكامل وخدماتها المتاحة على مدار الساعة، تسعى ميدان لتوفير الدعم اللازم لرجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق النجاح.

عن ميدان المنطقة الحرة

ميدان المنطقة الحرة هي مركز أعمال عالمي المستوى يقع في قلب دبي، وتوفر بيئة مثالية لرجال الأعمال والشركات الناشئة للازدهار. تتمتع المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الطرق التجارية الرئيسية عبر مطارات وموانئ دبي. مع منصة رقمية بالكامل وخالية من الأوراق، تسهل المنطقة الحرة إنشاء وإدارة الأعمال من خلال بوابة العملاء الحائزة على جوائز متعددة تدعم خدمات متنوعة مثل الأرقام المصرفية الرقمية الفورية، طلبات التأشيرات، وحلول التجارة الإلكترونية وغيرها. سواء كنت ترغب في بدء عملك أو توسيعه أو تنويعه، توفر ميدان المنطقة الحرة مجتمعاً ريادياً حيوياً مع بنية تحتية ومرونة تدعمان النمو لمزيد من المعلومات تواصل

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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