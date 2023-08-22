دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" النسخة التجريبية أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:" بدأت الهيئة الاستخدام التجريبي لتقنیة "تشات جي بي تي" منذ شھر إبریل 2023 على موقعها الإلكتروني، عبر موظفھا الافتراضي "رماس" لتعزيز تجربة المتعاملين. وتسهم تقنية "تشات جي بي تي" في تعزيز إمكانات "رمّاس" نظراً لقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوفرة، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري. ومنذ نهاية إبريل وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، أجاب "رمّاس" المدعم بهذه التقنية المتقدمة عن 32,084 استفسار من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات "رمّاس" المدعومة بتقنية "تشات جي بي تي" النسخة التجريبية 90% خلال هذه الفترة."

وأضاف معاليه: "تسعدنا النتائج الإيجابية التي نحققها نتيجةً لتبني أحدث تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية وتسخيرها لتعزيز خدماتنا والارتقاء بسعادة المعنيين وجودة الحياة. ونحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي أفضل مدن العالم في الاستعداد لتحديات وفرص المستقبل وتغيراته القادمة. وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية "تشات جي بي تي"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً. وقد أسهم تسريع عجلة التحول الرقمي في الهيئة عن توفير المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة ذات القيمة المضافة."

#بياناتحكومية

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