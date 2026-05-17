أبوظبي – وقّعت دائرة الطاقة – أبوظبي اتفاقيات استراتيجية على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية (أديس 2026)، بهدف تعزيز تكامل منظومة البنية التحتية في الإمارة، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقمية المرتبطة بالخدمات والمشاريع الحيوية، بما يدعم جاهزية أبوظبي لمتطلبات النمو العمراني والاقتصادي المستقبلي.

وفي هذا الإطار، شهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق إطار موحد لحوكمة مشاريع البنية التحتية، مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وذلك بمشاركة دائرة الطاقة و14 جهة حكومية من قطاعات مختلفة بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية على مستوى الإمارة.

ويهدف إطار الحوكمة الجديد إلى توحيد آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة للمشاريع، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويسهم في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وفق جداول زمنية أكثر كفاءة ووضوحاً. كما يتضمن الإطار آلية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطلبات والموافقات المرتبطة بالمشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية والفنية ذات الصلة.

وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب دائرة الطاقة – أبوظبي سعادة عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة أبوظبي، فيما وقّعها من جانب مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية سعادة الدكتور عبد الله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وذلك على هامش القمة.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي: "تعكس هذه الاتفاقيات التزام دائرة الطاقة بدعم منظومة بنية تحتية أكثر تكاملاً وكفاءة وجاهزية للمستقبل، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير الأطر التنظيمية والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات، ما يتوافق مع توجهات أبوظبي التي تركز على تكامل الجهات وتوحيد الجهود لبناء منظومات تمثل أساساً رئيسياً لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الخدمات الحيوية وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية".

وأضاف سعادته: "تواصل دائرة الطاقة العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والاستراتيجيين لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزز جاهزية البنية التحتية والخدمات الحيوية في الإمارة، بما يواكب تطلعات أبوظبي التنموية ورؤيتها طويلة المدى، كما تجسد الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات توجه أبوظبي نحو تعزيز العمل الحكومي المشترك وتوحيد الجهود التنظيمية والخدمية، من خلال تطوير آليات تنسيق أكثر كفاءة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية الأنظمة الرقمية الداعمة لاستمرارية الخدمات وجودة التنفيذ على مستوى الإمارة".

وفيما يخص التحول الرقمي، وقّعت دائرة الطاقة، ممثلة في سعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية، ملحق اتفاقية مستوى الخدمة مع دائرة البلديات والنقل / مركز النقل المتكامل، بهدف توسيع نطاق التكامل الرقمي وتبادل البيانات إلكترونياً عبر منصة "أساطيل"، بما يدعم إصدار تصاريح نقل وتعبئة وتفريغ الغاز وتتبع مركبات نقل المواد البترولية، وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتداول المواد البترولية في الإمارة.

كما يشمل ملحق الاتفاقية تطوير الربط الإلكتروني بين الجانبين عبر واجهات برمجة التطبيقات، وتعزيز أمن وسرية البيانات، ورفع جاهزية الأنظمة الفنية وسرعة تبادل البيانات، بما يدعم استمرارية الخدمات وكفاءتها.

وتأتي مشاركة دائرة الطاقة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية (أديس 2026) ضمن جهودها المستمرة لدعم تكامل قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة الفاعلة والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير مدن ومبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، ويعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً لمشاريع البنية التحتية المستقبلية.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

تويتر: @abudhabidoe

انستغرام: @abudhabidoe

لينكد ان: Department of Energy Abu Dhabi

يوتيوب: Department of Energy Abu Dhabi

للاستفسار: يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: Media@doe.gov.ae أو comms@doe.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية