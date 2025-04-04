دبي: أفادت جمارك دبي أن مركز جمارك حتا استقبل عشرات الآلاف من الأشقاء الخليجيين، الذين قدموا لقضاء إجازة عيد الفطر في دبي والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، حيث يمثل منفذ حتا الحدودي نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أو الشحن البري، ويقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عمان، الذين تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر، وقام المركز خلال فترة إجازة العيد بفتح مسارات خاصة للعائلات للتسهيل عليهم وتعزيز انسيابية حركة المسافرين.

و قال فلاح السماك مدير إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي :" انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين وتعزيز سمعة إمارة دبي في تسهيل عبور المسافرين والمحافظة علي حماية المجتمع ضد المواد الممنوعة والمقيدة، استعد مركز جمارك حتا استعدادات مبكرة لموسم عيد الفطر المبارك حيث من كان متوقعاً تسجيل كثافة كبيرة في أعداد القادمين يومياً لقضاء إجازة عيد الفطر في دبي والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة ،و عليه تم فتح مسارات إضافية ما يدفع نحو تعزيز الانسيابية و تسهيل حركة دخول و خروج المسافرين في المنفذ ، كما قمنا بزيادة أعداد المفتشين المناوبين خلال أوقات الذروة ، والتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل دخول المسافرين و المركبات ، بالإضافة إلى قيام موظفي مركز جمارك حتا بتهنئة المسافرين و توزيع حلويات العيد والضيافة عليهم".

ويعمل المنفذ الحدودي على مدار الأربع والعشرين ساعة، يتم خلالها تسهيل إجراءات الدخول للأشقاء الخليجيين، كون دولة الإمارات مقصداً لكثير من السياح والزوار عبر المنفذ البري.

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