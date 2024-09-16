النظام يتيح للأطباء الوصول الآمن إلى جميع الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية بإجمالي 4 ملايين صورة

الخاصية تقلل من حاجة المرضى في أبوظبي لحمل نسخ عن الصور الإشعاعية التي تم إجراؤها في المستشفيات

خاصية تبادل الصور من فيليبس يقلل من تكرار اختبارات الأشعة، مما يعزز من تجارب المرضى والأطباء ويعزز الوقت ويقلل الجهد .

أبوظبي: أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومنصة ملفي، إحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة التي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة إم 42، عن إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في أبوظبي من خلال منصة ملفي المدعومة بنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية، في خطوة تُمكّن الأطباء في الإمارة من الوصول بشكل آمن إلى الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي يتم إجراؤها في المنشآت التي تقدم هذه الخدمات في مختلف أنحاء الإمارة. ويؤكد هذا الإنجاز حرص دائرة الصحة – أبوظبي على تعزيز صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وضمان تمتعهم بتجربة علاجية وفق أفضل الممارسات، ما يُرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وتكمُن أهمية هذا الإنجاز في كونه يوفر للأطباء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لتقديم رعاية فعالة ومدروسة وعالية الجودة، كما يقلل من الحاجة إلى تكرار الجلسات الإشعاعية الاستقصائية والتدخلية، مما يحدّ من تعرض المرضى غير الضروري للأشعة ويختصر الوقت ويقلل الجهد. وتوفر هذا الخاصية للمرضى بديلاً عن حمل الصور المطبوعة والأقراص المضغوطة إلى مواعيدهم.

وتتميز منصة ملفي بأنها أول نظام لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد تلك الأنظمة القليلة على مستوى العالم التي تتضمن صوراً إشعاعية في السجل الموحد للمريض، وذلك من خلال اعتماد نظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية من منصة ملفي في عام 2022.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "إن النجاح في ربط جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التشخيص بالأشعة بنظام تبادل الصور الإشعاعية الذي تدعمه منصة ملفي هو إنجاز مهم يؤكد التزامنا برفد ومواصلة الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي وبما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، كما يبرز هذا الإنجاز أهمية التعاون والشراكات العالمية التي نوطدها للارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتجربة المرضى ولم يكن ذلك ممكناً لولا تعاوننا مع شركة فيليبس، مما يعكس التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها لما فيه مصلحة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ونتطلع للمضي قدماً نحو رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الذي يوجه تركيزه نحو الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية".

ومن جانبه، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية (ملفي): "يشكل ربط جميع المستشفيات في أبوظبي بنظام تبادل الصور الإشعاعية التابع لمنصة ملفي إنجازاً مهماً في مسيرتها باعتبارها من أكثر أنظمة تبادل المعلومات الصحية تقدماً على مستوى العالم، ويؤكد التزام دائرة الصحة - أبوظبي بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى. كما يوفر الوصول السهل إلى الصور الطبية المركزية إلى تمهيد الطريق لاعتماد مزيدٍ من التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مما يعزز مكانة منصة ملفي بوصفها الدافع وراء التغيير الجذري في القطاع".

واعترفت فيليبس مطلع العام الجاري رسمياً بمنصة ملفي بوصفها أحد المصادر المرجعية العالمية لنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية. وبدوره، قال الدكتور سمير سعيد، المدير العام لحلول نظم المعلومات الصحية لدى فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يسرّنا نجاح شراكتنا مع ملفي ودائرة الصحة - أبوظبي، فنحن بصدد تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال حلول التكنولوجيا المبتكرة وتحسين رعاية المرضى ونتائجها. ويوفر نظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية منصة موثوقة وموحدة لتبادل الصور والبيانات السريرية، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنظمة القابلة للتشغيل البيني لدى مختلف مقدمي الرعاية الصحية. ويسرنا التعاون مع منصة ملفي للارتقاء بمعايير المشاركة الرقمية الآمنة للصور الطبية إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تبادل المعلومات بكل سهولة. ويُساعد الحد من تكرار التقاط الصور الإشعاعية في تقليل تكاليف الرعاية الصحية وتعرّض المرضى غير الضروري للأشعة، ويوفر إمكانية اتخاذ قرارات أكثر دقة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في مجال مشاركة المعلومات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتوفير الأساس اللازم لعمل أكثر كفاءة اليوم ومستقبل مستدام في مجال الرعاية الصحية".

ويوفر النظام المتقدم الوصول إلى أكثر من 4 ملايين صورة مأخوذة بإجراء التشخيص بالأشعة والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، حيث تتوفر هذه الخدمات في 67 منشأة في أبوظبي وتشكل المستشفيات العدد الأكبر منها، بالإضافة إلى 21 عيادة ومركز طبي وثلاث وحدات طبية متنقلة.

وتحدّث الدكتور شانكار أيابان كوتيم، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى إن إم سي التخصصي والذي تم تصنيفه مؤخراً بأنه أهم مستخدم لخاصية تبادل الصور الإشعاعية من منصة ملفي خلال عام 2023، عن أهمية استخدام منصات تبادل الصور الإشعاعية لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى واتخاذ القرار بشأن الحلول العلاجية الملائمة بما في ذلك التدخل الجراحي إن تطلب الأمر.

وأكّد على ضرورة الاحتفاظ بالصور الإشعاعية بدلاً عن التقارير الورقية، وقال: "يبدأ تقييمي للحالة الصحية للمريض بالاطلاع على الصور الإشعاعية عبر منصة ملفي. وتمكّنني هذه الصور من تقديم آراء دقيقة وفورية وتوفر على المرضى عناء زيارة غير ضرورية للمستشفى، وهذا بدوره يحسّن من جودة الخدمات المقدّمة لهم".

وتنسجم دعوة الدكتور شانكار لاعتماد خاصية تبادل الصور الإشعاعية مع توجهات الرعاية الصحية الحديثة، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الطبية وتعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية. ويمكن للمختصين الطبيين الاستفادة من التكنولوجيا للاطلاع على الصور الإشعاعية الضرورية وتشخيص حالة المرضى والتخطيط للعلاج بسرعة، ما يثمر عن تحسن واقع رعاية المرضى. وتؤثّر منصات تبادل المعلومات الصحية بشكلٍ كبير على تقديم الرعاية الصحية، وتلعب دوراً حاسماً في تنسيق توفير خدماتها.

يجدر بالذكر أن ملفي هي منصة رائدة لتبادل المعلومات الصحية تسلط الضوء على التأثير العميق للحلول الصحية الرقمية في تقديم الرعاية الصحية عند التركيز على المرضى في المقام الأول. وتحرص ملفي على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في أبوظبي والارتقاء بالخدمات المقدّمة من خلال مواظبتها على التطور المستمر والتكامل مع نظام الرعاية الصحية.

لمحة حول دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة - أبوظبي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وتتمثل مهمتها في ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية ومراقبة الواقع الصحي لسكان الإمارة. وتحدد الدائرة استراتيجية النظام الصحي وتعمل على مراقبة الحالة الصحية للسكان وأداء النظام وتحليلهما. وإضافة إلى ذلك، تصيغ الدائرة إطار العمل التنظيمي للنظام الصحي، وتعمل على اكتشاف المخالفات والحرص على تطبيق المعايير، كما تشجع جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة على اتباع أفضل الممارسات عالمياً والارتقاء بمستويات الأداء. وتقود دائرة الصحة - أبوظبي برامج للتوعية بأهمية اعتماد أنماط حياة صحية بين سكان أبوظبي، كما تعمل على تنظيم نطاق أسعار الخدمات وأقساط التأمين ومبالغ التعويضات التي يقدمها النظام الصحي في الإمارة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae.

نبذة عن ملفي

ملفي هي المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، وتعمل على ربط مؤسسات الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي بشكلٍ آمن. وتتيح منصة ملفي تبادل المعلومات الصحية الهامة بين مقدمي الرعاية الصحية في الوقت الحقيقي، بهدف توفير قاعدة موحدة لسجلات المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج لهم.

وتتولى شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية إدارة منصة ملفي، وهي إحدى شركات شبكة إم 42، وتأسست بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص تم عقدها مع دائرة الصحة – أبوظبي. وتمثل المنصة إحدى الأولويات الاستراتيجية للدائرة، وتلعب دوراً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي.

ومن خلال إتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى السيرة السريرية للمريض، يعزز نظام ملفي اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة وكفاءة، إلى جانب توفير إمكانية الانتقال إلى مراكز رعاية صحية أخرى وتنسيقها، والحد من فرط استخدام أو تكرار الفحوصات والإجراءات الطبية، كما يقلل من الأخطاء الطبية، ويحسن مستويات سلامة وتجربة المريض. وانطلاقاً من كونها قاعدة بيانات مركزية زاخرة بالمعلومات الصحية عن السكان، تزود المنصة مبادرات الصحة العامة التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي بالمعلومات والدوافع اللازمة من أجل توفير حياة أكثر صحة في أبوظبي. وحصلت ملفي على شهادة الاعتماد آيزو لنظام إدارة أمن المعلومات 27001:2013 من المنظمة العالمية للمعايير (الآيزو)، إلى جانب اعتمادها من قبل برنامج اعتماد تبادل المعلومات الصحية التابع للجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية، وذلك بفضل تميزها في اعتماد أفضل ممارسات أمن المعلومات وسريّتها. كما أنها منصة تبادل المعلومات الصحية الأولى خارج الولايات المتحدة التي تحصل على اعتماد برنامج اعتماد تبادل المعلومات الصحية.

ونجحت ملفي خلال ثلاث سنوات فقط في إتمام ربط 100% من المستشفيات و99% من جميع مراجعات المرضى في أبوظبي، ما جعلها إحدى أسرع منصات تبادل المعلومات الصحية التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.malaffi.ae.

نبذة عن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية

أبوظبي لخدمات البيانات الصحية هي شركة تابعة لمجموعة إم 42، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، وتعمل كمحفّز استراتيجي لتعزيز منظومة الرعاية الصحية على صعيد أبوظبي وخارجها. وتعمل على تمكين منظومة الرعاية الصحية بالحلول الرقمية، من خلال دعم الحلول المبتكرة لرفع مستوى جودة الرعاية وتوسيع نطاق الوصول إليها وتحسين التكاليف، إلى جانب الارتقاء بمستويات الكفاءة في القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ومن خلال الاستفادة من إمكانات البيانات والتكنولوجيا، تقود شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية مسيرة التحوّل في منظومة الرعاية الصحية، فضلاً عن إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد ضمن المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

تأسست شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية عام 2018، كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع دائرة الصحة - أبوظبي في سبيل بناء وتشغيل نظام أبوظبي الرائد لتبادل المعلومات الصحية (ملفي). وحقق نظام ملفي نجاحاً واسع النطاق بوصفه أحد أنظمة تبادل المعلومات الصحية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، مما رسخ ريادة شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في تقديم مشاريع وطنية رئيسية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، فهي تعمل كحلقة وصل مهمة بين الجهات التنظيمية والحكومات ومزودي الرعاية الصحية وشركات الأدوية الحيوية ومجتمعات المرضى.

يذكر أن شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية هي أحد أصول مجموعة إم 42، شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بالتكنولوجيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

لمحة حول إم 42:

تتخذ شركة إم 42 من أبوظبي مقراً لها، وهي شركة رعاية صحية عالمية معززة بالتكنولوجيا توفر خدمات طبية متقدمة. وتسعى الشركة إلى تحسين حياة المرضى من خلال توفير حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم. وتوظف الشركة الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات الطبية والقائمة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتوفير رعاية دقيقة ووقائية تركز على المرضى.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 20 ألف موظف في ما يزيد عن 450 مرفقاً في 27 دولة. وتأسست الشركة في عام 2022 بعد اندماج شركتي جي 42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية. وتجمع شركة الرعاية الصحية المتكاملة الأولى من نوعها بين التقنيات الطبية المتقدمة والمرتكزة على البيانات، وأحدث المرافق لتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

نبذة عن رويال فيليبس

تُعد شركة رويال فيليبس، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PHG)، وبورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية التي ينصبّ تركيزها على تحسين صحة الأفراد وعافيتهم من خلال الابتكارات الطموحة. وتستند ابتكارات فيليبس المتمحورة حول المرضى والأفراد بشكل عام إلى التكنولوجيا المتقدمة والتحليلات السريرية ورؤى المستهلكين لتقديم حلول صحية شخصية للمستهلكين وحلول صحية احترافية لمزودي خدمات الرعاية الصحية ومرضاهم في المستشفيات والمنازل على حدٍ سواء. وتعتبر فيليبس، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة في تقنيات التصوير التشخيصي، والعلاجات القائمة على التصوير الطبي والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وأنظمة مراقبة المرضى، ونظم المعلومات الخاصة بالشركات، فضلاً عن الصحة الشخصية. وفي عام 2023، سجلت فيليبس مبيعات بقيمة 18.2 مليار يورو؛ وتوظف الشركة حوالي68,700 شخص، وتقدم عروضها وخدماتها في أكثر من 100 دولة. يمكن الاطلاع على آخر أخبار فيليبس من خلال الرابط الإلكتروني: www.philips.com/newscenter.

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