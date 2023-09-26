تقديراً لالتزامها الاستثنائي بتحسين قطاع الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ملفي"، أوّل منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي؛ عن حصولها على النجمة البلاتينية عن فئة التشغيل البيني وتبادل المعلومات الصحية، وذلك ضمن جوائز المبادرة الذهبية المقدمة من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS).

تم تقديم الجائزة خلال الملتقى الرابع والعشرين لاتّحاد المستشفيات العربية ميدهيلثMedHealth في أبوظبي والذي استضافه الاتحاد بالتعاون مع جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية. وتسلّم الجائزة كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية "ملفي".

ويأتي حصول منصة" ملفي" على الجائزة تقديراً لالتزامها الاستثنائي بتحسين المعايير الصحية الرقمية، وتعزيز التبادل السلس لمعلومات الرعاية الصحية، وابتكار الحلول الرائدة التي ترتقي بمستويات رعاية المرضى وكفاءة خدمات الرعاية الصحية الشاملة في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنصة "ملفي": "يؤكد حصول منصة ’ملفي‘ على شهادة المبادرة الذهبية تركيز دائرة الصحة- أبوظبي والمنصة على النهوض بمشهد الرعاية الصحية الرقمية في المنطقة. كما تسلط الجائزة الضوء على جهودنا في تطوير أجندة التشغيل البيني وتطبيق أرقى معايير تبادل بيانات الرعاية الصحية".

وأردف شاهين: "يعكس حصولنا على هذه الجائزة إيماننا الراسخ بأن التعاون والخبرات المشتركة هي العامل الأبرز لتحول منظومة الرعاية الصحية في المنطقة. وبصفتها تشغل مكانة رائدة في تبادل المعلومات الصحية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسي منصة ’ملفي‘ نموذجاً يحتذى به للمؤسسات الإقليمية المماثلة. ونحن حريصون على مشاركة معارفنا وخبراتنا لتعزيز روح التعاون بين منظمات الرعاية الصحية العربية، حيث يمكننا معاً الارتقاء بكامل منظومة الرعاية الصحية في المنطقة بما يصب في مصلحة المرضى".

بدورها، أعربت أليس يمّين بويز، الرئيسة التنفيذية لاتّحاد المستشفيات العربية والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن تهانيها لمنصة “ملفي" لحصولها على شهادة المبادرة الذهبية للتميز في التشغيل البيني وتبادل المعلومات الصحية. وقالت بويز بهذا الخصوص: "يعكس هذا الإنجاز المتميز أداء منصة ’ملفي‘ وعلاقات التعاون السلسة التي تؤسس لها ضمن منظومة الرعاية الصحية. كما يؤكد هذا التكريم على مكانة المنصة في صدارة مسار التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحققه في رعاية المرضى وعافيتهم. ويسرنا في اتحاد المستشفيات العربية أن نتعاون مع هذه المنصة الاستثنائية، ونثق بقدرتنا معاً على بناء مستقبل مشرق لقطاع الرعاية الصحية".

يشار إلى أن شهادة المبادرة الذهبية تكرّم الأفراد والمؤسسات التي تحقق أداءً متميزاً في دفع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيا؛ حيث تقدر جهودهم في تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في تحسين نتائج المرضى، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الجيدة، ودعم الأبحاث الصحية الرائدة. كما تدعم دورهم المحوري في قيادة تحول قطاع الرعاية الصحية نحو المستقبل الرقمي الشامل.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الصحة- أبوظبي

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع عن طريق مراقبة الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتقوم الدائرة أيضاً بوضع استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام. إضافة إلى ذلك، ترسم الدائرة إطار العمل التنظيمي للنظام الصحي، وتقوم بعمليات التفتيش على تطبيق اللوائح التنظيمية، وبفرض تطبيق المعايير، وتشجيع تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وتحقيق مستهدفات الأداء لدى كافة الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارة. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي وتبني معايير الحياة الصحية بين سكان الإمارة، إضافة إلى تنظيم نطاق تغطية الخدمات وأقساط الضمان الصحي ومعدلات السداد في النظام الصحي في إمارة أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://doh.gov.ae/ar

نبذة عن ملفي:

تعتبر منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي "ملفي" النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، الذي يعمل على ربط مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في أبوظبي ربطاً آمناً. تتيح منصة ملفي تبادل المعلومات الصحية الهامة بين مقدمي الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، بهدف توفير قاعدة موحدة لسجلات المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج المحققة للمرضى.

وتتولى إدارة منصة ملفي شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة من شبكة M42، تأسست بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمت مع دائرة الصحة – أبوظبي. وتعتبر المنصة جزءاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة، وهي عنصر أساسي في مسيرة التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي. ومن خلال إتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى السيرة السريرية للمريض، يعزز نظام ملفي اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة وأكثر كفاءة، وإمكانية نقل مكان الرعاية وتنسيقها والحد من فرط استخدام أو تكرار الفحوصات والإجراءات الطبية، ويقلل من الأخطاء الطبية، ويحسن أمن وتجربة المريض.

وتوفر منصة ملفي، كقاعدة بيانات مركزية زاخرة بالمعلومات الصحية عن السكان، المعلومات والدوافع اللازمة لمبادرات الصحة العامة لدى الدائرة من أجل توفير حياة أكثر صحة في أبوظبي. حصلت ملفي على الاعتماد من (آيزو ISO) واعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية (EHNAC)، تقديراً لجهودها والتزامها في أمن المعلومات والخصوصية وتعتبر "ملفّي" أول منصة لتبادل المعلومات الصحية خارج الولايات المتحدة تحصل على اعتماد من لجنة اعتماد (EHNAC) لبرنامج اعتماد تبادل المعلومات الصحية (HIEAP).

ومن الجدير بالذكر بأنه تم اعتبار منصة ملفي على أنها أسرع منصة تبادل معلومات صحية في العالم، وذلك من خلال إتمام ربط 100٪ من المستشفيات و 99٪ من جميع مراجعات المرضى في أبو ظبي في غضون ثلاث سنوات فقط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.malaffi.ae

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نبذة عن شركة “M42”

“M42”شركة عالمية قائمة على أحدث التقنيات مقرها أبوظبي، تركز على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وتسعى لتحسين حياة المرضى بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات الصحية والتشخيصية التي يواجهها العالم، وتركز على توظيف الحلول المبتكرة وأحدث التقنيات الطبية الفريدة والمرتكزة على البيانات، بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من تقديم أعلى مستوى من الرعاية المتميزة والدقيقة للمرضى.

يعمل لدى “M42” أكثر من 20 ألف موظف وتضم شبكتها ما يزيد على 450 مرفقاً طبياً في 24 دولة. وقد تأسست “M42” عام 2022 باندماج "جي42 للرعاية الصحية" ومبادلة للرعاية الصحية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة عالمية المستوى بتسخير التقنيات الطبية الفريدة القائمة على البيانات والأبحاث إلى جانب المرافق الطبية المتميزة. لمزيد من المعلومات، زوروا www.m42.ae.