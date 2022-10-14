أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان "منصة مدينة أعمال عجمان في عالم الميتافيرس" خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2022، لتأتي المنصة ضمن جهود الغرفة لتنويع خدماتها ومبادراتها المعتمدة على استخدام أحدث التقنيات وأساليب التكنولوجيا في تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات.

حضر إطلاق المنصة ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وفريق عمل غرفة عجمان المشارك في فعاليات معرض جيتكس 2022.

وأكد ناصر الظفري، حرص غرفة عجمان على التحول الرقمي في مختلف المشاريع والمبادرات وتوفير خدمات استباقية مؤتمتة وذكية تعزز تنافسية إمارة عجمان وجاذبيتها الاقتصادية، موضحاً أن المنصة تعتمد أحدث الأساليب التسويقية وطرق عرض المنتجات والخدمات عبر الواقع الافتراضي واستغلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "توفر منصة مدينة أعمال عجمان في عالم الميتافيرس، معرض تسويقي ابتكاري مستدام يعزز التواصل المباشر بين أصحاب الاعمال من إمارة عجمان ونظرائهم من كافة دول العالم، كما تساهم المنصة في الترويج للمنتجات الوطنية وتسليط الضوء على الفرص والمزايا الاستثمارية والاقتصادية للإمارة".

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، بدور معرض جيتكس في توفير منصة عالمية لعرض أحدث خدمات ومشاريع تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكارات وابداعات الجهات الحكومية على مستوى الدولة، الأمر الذي يعزز فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وخاصة في ظل حضور مطورين ومبرمجين من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

من جانبه أوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن غرفة عجمان حريصة على تمكين أصحاب الاعمال من الوصول بخدماتهم ومنتجاتهم إلى مختلف الأسواق المحلية والدولية، لتوفر منصة مدينة أعمال عجمان في عالم الميتافيرس معرض رقمي مستدام يساهم بشكل مباشر في الترويج لمنتجات وخدمات المنشآت الخاصة من أعضاء الغرفة واتاحة الفرصة لعقد الصفقات والوصول إلى عملاء جُدد ومحتملين.

وأضاف "منصة مدينة أعمال عجمان في عالم الميتافيرس تترجم أهداف الغرفة الرامية إلى توفير خدمات استباقية تعزز مساهمة أصحاب الاعمال في التنمية الاقتصادية، كما تُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطوير ونمو أعمالها، إلى جانب دور المنصة في تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار".

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