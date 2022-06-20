تنظمه "هيئة الأدب" من 16-25 يونيو الجاري

المدينة المنورة، السعودية: شهدت منصة "جمعية الناشرين الإماراتيين" إقبالاً لافتاً على إصدارات دور النشر الإماراتية، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي يقام في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في الفترة ما بين 16-25 يونيو الجاري، بتنظيم "هيئة الأدب والنشر والترجمة" في المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية لإقامة معارض للكتاب في مختلف مناطق المملكة.

وتشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض المدينة المنورة من خلال مشروع "منصة" المبادرة التي تجمع نخبة من إصدارات الناشرين الإماراتيين من أعضاء الجمعية، لإبراز نتاجاتهم وإصداراتهم المتنوعة في قطاعات معرفية متعددة، حيث شهد المعرض مشاركة 22 دار نشر عرضت 283 عنواناً.

وضمن أنشطتها ولقاءاتها خلال المعرض في نسخته الأولى، عقدت جمعية الناشرين لقاء مع سعادة الدكتور عبداللطيف الواصل، مدير إدارة النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشاركة الجمعية في المعرض، والفرص التي تضعها معارض الكتب في المملكة أمام الناشرين الإماراتيين.

وفي تصريحه حول مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض، أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، أن حضور الناشرين الإماراتيين في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب يعكس عمق العلاقات الثقافية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقدرة قطاع النشر في دولة الإمارات على الحضور المؤثر في معارض الكتب. لافتاً إلى ريادة الاستراتيجية التي تتخذها "هيئة الأدب والنشر والترجمة" في المملكة، بإقامة معارض للكتاب في مختلف المدن السعودية، ما يمثل ارتقاء بسوق النشر وصناعته، وخدمة كبرى لمجتمع الثقافة والمعرفة.

وضمت قائمة دور النشر المشاركة من خلال مشروع "منصة" في معرض المدينة المنورة للكتاب كلاً من: منشورات القاسمي، دار صديقات، عشتار للنشر، واو للنشر، لؤلؤ للنشر والتوزيع، التفرد للتصميم والنشر، دار السيف، بيبلوسيميا للنشر، دار قصة،

نور للنشر، الريادة للنشر، دار مدار، معهد الرمسة، ابن العربي للنشر، دريم وورك للنشر، بوابة الكتاب للنشر، دار الأندلس، دار هماليل، الظبي للنشر، مكتبة دار المعرفة، ماهرون للنشر، دار أوراق.

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