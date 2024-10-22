يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى أدوات قيّمة لإعداد تقارير الاستدامة وتعويض الكربون وإدارته، إضافة إلى موارد وشبكات رائدة في القطاع

تدعم الاتفاقيات حوالي 25,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة لوضع أهداف لخفض انبعاثاتها تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات ومنصات رائدة في مجال الاستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات الأعضاء من خلال "منصة الاستدامة" التابعة له التي أطلقها مؤخراً.

وأبرم المركز ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون مع "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" (SPGMI) و"إس آند بي جلوبال ساستينابل1"، ومنصتي الاستدامة الرائدتين "إيرثلي" و"كلايمت إسنشالز"، لتمكين أعضاء منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى مجموعة من الأدوات والموارد والشبكات التي تعزز جهودهم وأثرهم الإيجابي في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتهدف منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز مكانة المركز باعتباره المنظومة الرائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المنطقة، بما يشمل تقديم أسعار حصرية وتحليلات ومعلومات رائدة حول القطاع وخدمات ذات قيمة مضافة. ومن شأن ذلك أن يعزز دعم المنصة للشركات الأعضاء في وضع وتنفيذ أهداف بعيدة الأمد لخفض انبعاثاتها الكربونية تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، بما في ذلك البنود المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي الذي تم الإعلان عنه في أغسطس 2024 مثل مستهدفات خفض الانبعاثات، وإعداد التقارير الإلزامية، وتشجيع الابتكار. وستتم زيادة المزايا التي يقدمها المركز عبر المنصة وتوسيع نطاقها لتشمل عموم مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة الذي يضم حوالي 25,000 شركة مسجلة، ومن ثم التوسع عالمياً في نهاية المطاف.

وستوفر اتفاقية التعاون مع "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" و"إس آند بي جلوبال ساستينابل1" للأعضاء إمكانية الوصول إلى واحدة من أبرز أدوات تقييم الاستدامة في العالم، وهي أداة "تقييم الاستدامة المؤسسية" (CSA) التي تصدرها وتطورها "إس آند بي جلوبال سستينابل1". تساعد هذه الأداة الشركات على إيجاد الصلة بين استراتيجيات الاستدامة واستراتيجياتها التجارية، كما تمكّنها من قياس تقدمها مقارنة بنظيراتها في القطاع. إضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من فهم كيفية الإبلاغ عن أدائهم في مجال الاستدامة بما يتماشى مع أطر إعداد التقارير العالمية، وذلك باستخدام "حزمة الاستدامة التمهيدية" (Sustainability Starter Pack) المتاحة لهم.

وستوفر "كلايمت إسنشالز" أدوات متطورة لحساب البصمة الكربونية عبر النطاقات الثلاثة، وذلك وفقًا لأحدث البروتوكولات العلمية المعتمدة في مجال المناخ. وستُتاح هذه الأدوات على منصة سهلة الاستخدام ويسيرة الوصول، مما يسهم في تعميم الاستفادة من البيانات الحيوية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، ستقوم "إيرثلي" بدعم أعضائها من خلال استراتيجيات مخصصة لإدارة الكربون، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى مشاريع موثقة لتعويض الكربون عبر منصتها الخاصة. وسيتيح ذلك للأعضاء فرصة الاستثمار في حلول طبيعية فعالة وعالية المصداقية، تعمل على إزالة الكربون واستعادة التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات المحلية.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "أطلقنا منصة الاستدامة في مركز دبي للسلع المتعددة بهدف مضاعفة الأثر الإيجابي لمجتمع مركز دبي للسلع المتعددة الذي يضم حوالي 25,000 شركة، ونسعى إلى الاستفادة من الموارد الرئيسية التي توفرها وحدتا ’ماركت إنتلجنس‘ و"ساستينابل1‘ في وكالة ’إس أند بي جلوبال‘، إلى جانب الدعم من مؤسسات مثل ’إيرثلي‘ و’كلايمت إسنشالز‘، لتمكين شركات مجتمعنا من الوصول بشكل أوسع إلى الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما سيثمر بدوره عن ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي في قيادة الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي. نعمل أيضاً على تمكين الشركات من فهم أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل أفضل، وتوجيهها نحو أفضل السبل للحد من انبعاثاتها الكربونية. ومن خلال هذه الجهود، نسهم بفاعلية في دعم طموحات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

بدوره، قال لورينزو كورشي، المؤسس المشارك والمدير التجاري في "إيرثلي": "يسرنا التعاون مع منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من خلال هذه الاتفاقية الهادفة، حيث تمثل الحلول المعتمدة على الطبيعية، مثل إعادة التشجير واستعادة الأراضي الرطبة والزراعة التجديدية، ركائز أساسية لمكافحة التغير المناخي. فوفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يُمكن للحلول المعتمدة على الطبيعية أن تسهم بما يصل إلى ثلث تخفيضات الانبعاثات المطلوبة بحلول عام 2030، مما يساعد في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ضمن حدود 1.5 درجة مئوية. ومن خلال تركيزها على المشاريع المعتمدة على الطبيعية، تساعد ’إيرثليي‘ الشركات على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، وتلعب دوراً محورياً في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الحيوية، والحفاظ على كوكب أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة".

وقالت دانييلا مينزكي، المؤسسة والرئيسة التنفيذي في "كلايمت إسنشالز": "يُسعدنا أن نكون جزءاً من منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فمنذ تأسيس ’كلايمت إسنشالز‘ في عام 2019، نواصل جهودنا لضمان تزويد المؤسسات والشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق طموحاتها فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي وإزالة الكربون. شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة تفتح أمامنا المجال واسعاً لمواصلة تحقيق مهمتنا داخل واحدة من أكثر الأسواق حيويةً على الساحة العالمية اليوم. ونتطلع إلى تقديم الدعم لجميع الشركات في المركز من خلال منصتنا ومواردنا وخدماتنا الاستشارية، وتمكين رواد الاستدامة في دبي والمنطقة من اتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة في مواجهة التحديات المناخية التي نواجهها معاً".

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة منصة الاستدامة في مارس 2024، والتي تمثل شبكة من رواد الاستدامة ضمن منطقة الأعمال التابعة له، الذين يعملون معاً على إحداث تغيير هادف وأثر إيجابي في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وإلى جانب توفير برنامج للِّقاءات وفرص التوجيه وعقد الشراكات، تتيح منصة الاستدامة الحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعمل منصة الاستدامة بالتعاون بين المركز ومؤسسة "سي 3"، وهي مؤسسة اجتماعية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

كلايمت إسنشالز (Climate Essentials): بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، ستعمل "كلايمت إسنشالز" على تحسين الطريقة التي يقيس بها أعضاء المركز انبعاثاتهم الكربونية ويتتبعونها ويخفضونها. تتضمن المنصة المبتكرة لوحة تحليلات سهلة الاستخدام، ومساراً للوصول إلى الحياد الكربوني، وإمكانية التواصل مع خبراء المناخ، ودعم الشركات المماثلة، بالإضافة إلى ندوات تعليمية شهرية عبر الإنترنت. كما تقدم "كلايمت إسنشالز" حلولاً قائمة على الطبيعة لموازنة الكربون، مما يضمن نهجاً شاملاً للاستدامة ويساعد الأعضاء على إدارة بصمتهم الكربونية بفعالية.

إيرثلي (Earthly): تهدف "إيرثلي"، وهي شركة ناشئة مدعومة من جوجل، إلى حماية واستعادة أكثر من 1% من كوكب الأرض بحلول عام 2030. من خلال تقييم المشاريع عبر أكثر من 100 نقطة بيانات، ستضمن "إيرثلي" قيام أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة باستثمارات موثوقة تعالج إزالة الكربون والتنوع البيولوجي والتأثير الاجتماعي. من خلال منصة "إيرثلي"، سيتمكن الأعضاء أيضاً من الوصول إلى مشاريع عالية الجودة قائمة على الطبيعة تم اختيارها مسبقاً، وفرصة المشاركة في ورش عمل مخصصة متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار العام.

إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس (S&P Global Market Intelligence)*: سيوفر تعاون مركز دبي للسلع المتعددة مع "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" لأعضائه إمكانية الوصول إلى أدوات الاستدامة مثل أداة "تقييم الاستدامة المؤسسية (CSA) وحزمة الاستدامة التمهيدية، بأسعار تفضيلية. ستتيح هذه الموارد للشركات قياس وإدارة أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد مجالات التحسين، والتوافق بشكل أفضل مع الأطر التنظيمية العالمية ذات الصلة. بالإضافة إلى منصاتها المستدامة، تقدم "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" مجموعة قوية من حلول الاستدامة.

*إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس ذ.م.م وإس آند بي جلوبال ساستينابل1 هما وحدتي أعمال منفصلتين ومستقلتين تابعتين لشركة إس آند بي جلوبال. تلتزم إس آند بي جلوبال بتوفير الشفافية للسوق من خلال آراء مستقلة عالية الجودة. إن حماية جودة واستقلالية ونزاهة المحتوى متأصلة في ثقافتها وفي صميم كل ما تقوم به إس آند بي جلوبال. وفقاً لذلك، طورت إس آند بي جلوبال تدابير لتحديد وإزالة و/أو تقليل تضارب المصالح المحتمل لساستينابل1 كمؤسسة وللموظفين الأفراد. تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء فصل واضح بين أنشطة وتفاعلات فرقها التحليلية وغير التحليلية؛ ومراقبة البريد الإلكتروني من قبل فرق الامتثال؛ وصلاحيات المهام المتعلقة بالسياسات. يخضع موظفو إس آند بي جلوبال للتدريب السنوي الإلزامي والإقرارات ويجب عليهم الالتزام بسياساتهم ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حسب الاقتضاء، سياسة الاستقلالية والموضوعية لساستينابل1، ومدونة قواعد السلوك لساستينابل1، ومدونة أخلاقيات العمل لإس آند بي جلوبال وأي سياسات أخرى ذات صلة.

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