أبوظبي : انطلاقاً من الأهمية القصوى التي تحظى بها الشراكات كعنصر رئيسي لتحفيز المؤسسات الاجتماعية الهادفة والفعالة؛ نظمت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" من خلال منصتها الابتكارية "أخذ وعطاء" ورشة عمل ركزت على أهمية الشراكات طويلة الأمد، وكيف يمكن لأصحاب العلاقة التعاون سعياً لتعزيز استدامة الشركات الناشئة.

وتعتبر "أخذ وعطاء" منصة مبتكرة تم اطلاقها بواسطة هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، لاتاحة الفرصة للجميع لمشاركة الأفكار والقصص الملهمة، لإلهامهم وفتح قنوات اتصال جديدة تعزز من التعاون البناء في خدمة المجتمع.

وناقشت ورشة العمل التي أقيمت يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، دور "الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية لتقديم حلول مجتمعية"، وبحثت دور الشركات والمؤسسات الحكومية في اتخاذ إجراءات حقيقية لتقديم حلول مبتكرة، من خلال بناء علاقات تعاون مع المؤسسات الاجتماعية.

انطلقت ورشة العمل بكلمة رئيسية ألقاها البروفيسور نيكوس نيكيفوراكيس، أستاذ مركز التصميم المؤسسي السلوكي في جامعة نيويورك- أبوظبي، والذي شارك 11 درسا حول التقنيات السلوكية التي يجب تبنيها لتشكيل شراكات ناجحة.

وقال البروفيسور نيكوس نيكيفوراكيس: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة فريدة معنية بالشركات الناشئة، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات التي تستقطب المستثمرين الجدد بشكل دوري، ولا يوجد مكان في العالم فيه كيان مثل هيئة "معاً" التي تحاول إحداث أثر داعم للمؤسسات الاجتماعية".

وأضاف: "في قلب كل شراكة، بغض النظر عما إذا كانت شخصية أو مؤسسية، يجب أن تمتاز بكونها علاقة تعاون. غالبية أعمالي تركزت حول فهم العوامل التي تعيق التعاون، ولهذا يتحتم علينا امتلاك تحليل دقيق للشراكة قبل الدخول في أي اتفاقية طويلة المدى".

كما رحبت منصة "أخذ وعطاء" اليوم الدكتور تشي-هوونغ سين، مدير الابتكار والاستثمار الاجتماعي في ترافيرس، الذي أشاد بجهود إمارة أبوظبي لتطوير استراتيجيات خاصة بنمو المؤسسات الاجتماعية، وذلك عبر رسالة مرئية مسجلة.

وقال الدكتور تشي-هوونغ سين: "تحتل المؤسسات الاجتماعية موقع الصدارة وأساس التنمية في إمارة أبوظبي التي تشهد نمواً اقتصادياً هائلاً منذ سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف: "تقدم هيئة "معاً" فرصاً رائعة للمؤسسات الاجتماعية، لتصبح أكثر تفاعلاً وتتحول للتعاون الهادف، ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، يمكننا امتلاك مهارات وموارد إضافية لتوضيح المخرجات والنتائج التي لا تقودها التكاليف فقط. وبالنسبة للاستثمار الاجتماعي، لا يبحث الأفراد عن عائدات مالية فقط، ولكن أيضاً عن عوائد اجتماعية، وهذه هي جميع المكونات الرئيسية للعمل بنجاح في النظام الاجتماعي بأبوظبي".

واختتمت ورشة العمل بجلسة "مختبر الأفكار" التي قدمها آكانكشا تانجري مؤسس شركة "ري:ست" في دولة الإمارات، والتي هدفت إلى استكشاف خارطة طريق هيئة "معاً" في معالجة الاولويات الاجتماعية، وتقديم حلول جديدة للشركات لضمان شراكات فعالة وكيفية تطوير أطر جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات الاجتماعية.

وخلال الجلسة، تم عرض مقاطع مرئية تضمنت كلمات من خبراء مختصين في هذه المجالات، ومنهم روبرتو كروسي المدير الإداري لشركة مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وآسا سكوجستروم فيلدت مدير ريادة الأعمال الاجتماعية بشركة آيكيا في السويد، والسيدة ياسمينا زيدمان كبير مسؤولي الشراكات في شركة أكيومن بالولايات المتحدة، والسيدة لميس محتسب، مديرة الموارد البشرية في ديلويت.

وناقش المتحدثون مجموعة من الموضوعات بما في ذلك كيف يمكن للشركات والشركات الناشئة في الوسط الاجتماعي أن تشكل شراكات تعاون، بالإضافة إلى المجالات المهمة لإحداث تأثير في الشراكات، والبحث في الامكانات والتحديات التي تؤثر على المجتمع والفوائد الاقتصادية للتنوع والشمول.

هذا وتتواصل فعاليات منصة "أخذ وعطاء" حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في غاليريا بجزيرة المارية بأبوظبي، وستستقبل السيد كريم رفاعي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية غدًا لمناقشة محو الأمية المالية للأطفال ومحو الأمية المالية للبالغين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.