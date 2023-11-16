انعقدت الدورة الثانية للمنتدى في دبي يوم 16 نوفمبر بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة

شهد الحدث حضور أكثر من 100 بمن فيهم المشاركات في برنامج "إيفولفن وومن" وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين ومنهم فنادق ومنتجعات هيلتون، مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، أكور، ماريوت، دي إتش إل، أكسنتشر، أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز، جي إس بي كابيتال، بنك زامبيا الوطني التجاري، وغيرهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت “إيفولفن وومن” (Evolvin' Women)، وهي مؤسسة اجتماعية تُعنى بالنهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان النامية، أعمال الدورة الثانية من منتدى "إيفولفن وومن" في دبي بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع.

يعد منتدى "إيفولفن وومن" حدثاً بالغ التأثير ومحفزاً قوياً للتغيير حيث يسلط الضوء على الإنجازات المتميزة للمشاركات في برنامجه التطويري ويحتفي بهن. كما يعد بمثابة منصة لتبادل المعرفة للنهوض بالمهارات المهنية والشخصية التي من شأنها أن تساعد في تحفيز النجاحات المهنية للمشاركات.

جمع المنتدى، الذي حضره أكثر من 100، جمهوراً متنوعاً ضم المشاركات المسجلات في البرنامج، والشركاء الاستراتيجيين ومنهم فنادق ومنتجعات هيلتون، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وأكور، وماريوت، ودي إتش إل، وأكسنتشر، وأكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز، وجي إس بي كابيتال، وبنك زامبيا الوطني التجاري، وغيرهم.

وفي هذه المناسبة، قالت آسيا ريشيو، الرئيس التنفيذي ومؤسس "إيفولفن وومن": "إننا سعداء للغاية بأن أتيحت لنا فرصة عقد الدورة السنوية الثانية من هذا المنتدى الذي أصبح مساحة للاحتفاء بالنساء اللامعات في برنامجنا التطويري، ومنصة لتبادل المعرفة وتقديم التوجيه والنصائح القيمة. فخورون جداً بالإنجازات والتطور الذي حققته المشاركات وسعدنا خلال المنتدى بالاستماع إلى قصص نجاحهن ومستوى الثقة التي يتمتعن بها، والذي يعد بمثابة شهادة حقيقية على فعالية برنامج ’إيفولفن وومن‘ في تحفيز تطورهن وبناء مهاراتهن".

وأضافت: "لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا دعم شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، فبدعمهم تمكنا من تنظيم المنتدى والخروج بأفضل النتائج منه. ونود أن نعرب عن امتناننا الشديد لهم وأيضاً لجميع شركائنا في مجال الضيافة الذين لعبوا دوراً رئيسياً في دعم تطور المشاركات في برنامجنا واللواتي أصبحن قائدات رائعات وأصوات أمل للجيل القادم من النساء. ونتطلع في غضون عام من الآن إلى النسخة القادمة من المنتدى بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة للاحتفاء بنجاحات جديدة".

تتمتع "إيفولفن وومن" بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مركز دبي للسلع المتعددة حيث تحظى بالدعم التجاري والتشغيلي من المركز فضلاً عن المساحة المكتبية التي تشغلها. وتعتبر أول مؤسسة حاصلة على ترخيص نشاط المسؤولية الاجتماعية من مركز دبي للسلع المتعددة ويتواجد مقرها في منطقة أبراج بحيرات جميرا التابعة للمركز.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "إن إحداث التأثير الإجتماعي هو جوهر استراتيجية الإستدامة لمركز دبي للسلع المتعددة. وبالتعاون مع ’إيفولفن وومن‘، التي كانت أول من حصل على ترخيص نشاط المسؤولية الاجتماعية من المركز، نواصل إحراز تقدم كبير في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل. إنني فخورة بشراكتنا مع مؤسسات ملهمة مثل ’إيفولفن وومن‘، ونقف اليوم متحدين في مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد، وأتطلع شخصياً إلى الاحتفاء بمزيد من الإنجازات النسائية في المستقبل".

ضم المنتدى عدة أقسام بما يعكس التزام مؤسسة "إيفولفن وومن" بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، حيث انطلق بقسم "النجوم الساطعة" لبرنامج "إيفولفن وومن" من خلال حلقة نقاش سلطت الضوء على التصميم والإرادة القوية للمشاركات المسجلات فيه حالياً ونجاحهن في تحقيق التوازن بين أهداف التعلم ومسؤوليات العمل.

وركز القسم الثاني على "النجوم الصاعدة" من المشاركات اللواتي أكملن البرنامج وحققن النجاحات المهنية المرجوة في مجالات تخصصهن، وقد حصلت العديد منهن على فرص عمل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشرق الأوسط بعد تخرجهن من البرنامج. أما الجزء الثالث والأخير فقد أطلق عليه "الشُهب" والذي يمثل المشاركات اللواتي تخرجن من برنامج "إيفولفن وومن" وعُدْنَ لمشاركة خبراتهن ومعارفهن مع الحاضرين في المنتدى.

بالإضافة إلى هذه الأقسام، تضمن الحدث أيضاً ورش عمل تمكينية ركزت على أهمية الصحة الذهنية في رحلة النجاح المهني، واكتسب من خلالها الحضور معلومات قيمة حول استراتيجيات الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة والتعامل مع الضغوطات. واختُتِم الحدث بجلسة نقاش حول الخطط المستقبلية للعمل الاجتماعي بقيادة آسيا ريشيو، وممثلين عن الشركاء الرئيسيين مثل جي إس سي كابيتال وأكسنشر، وأكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز.

وكان من ضمن الحضور ممثلةً عن بنك زامبيا الوطني التجاري، الذي رعى منحاً دراسية لخمس مشاركات في برنامج "إيفولفن وومن". وأعربت توكيا مومبي موكال، أخصائية الاستدامة في بنك زامبيا الوطني التجاري، عن حماسها لهذا الحدث، بقولها: "لقد ألهمنا حقاً تفاني ومرونة المشاركات في برنامج ’إيفولفن وومن‘. وإنه لشرف عظيم لنا أن نأتي إلى هذا المنتدى من زامبيا لنشهد الإنجازات المذهلة لهؤلاء السيدات ورحلة التطور الاستثنائية التي خُضنها".

وتابعت: "نؤمن بأن تمكين المرأة ليس مجرد عمل جيد يستحق الثناء، بل هو أيضاً حافز للتغيير الإيجابي في المجتمع. إن النساء اللواتي التقينا بهن هنا اليوم يجسدن قوة التصميم والإرادة. وهن لسن مجرد نجمات ساطعات بل منارات أمل للجيل القادم. وهذا يثبت أنه مع توفر الفرص والدعم المناسبين، يصبح النجاح المبهر أمراً ممكناً".

واختتمت قائلة: "باعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة ’إيفولفن وومن‘، فإننا نظل ملتزمين بدعم مبادراتها الاستثنائية ونتطلع لمواصلة التعاون معاً لنرى المزيد من المشاركات في طريقهن نحو النجاح والإنجازات".

تقدم "إيفولفن وومن" بالشراكة مع عدد من الشركاء في البلدان النامية، برنامجاً لتنمية مهارات السيدات العاطلات عن العمل ممن حالت ظروفهن دون حصولهن على فرصة لتنمية مهاراتهن المهنية وإيجاد فرص عمل بدوام كامل. وبعد إكمالهن البرنامج، تعمل المؤسسة بشكل وثيق مع القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير فرص تطور وظيفي لتمكين المشاركات من صقل مهاراتهن في مجالات الضيافة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة الفاخرة، وحتى بدء مشاريعهن التجارية الخاصة في بلدانهن الأصلية.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل.

حول "إيفولفن وومن"

هي مؤسسة اجتماعية تركز في جوهرها على تحسين إمكانية توظيف النساء من البلدان النامية ومساعدة الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا على دمج المسؤولية الاجتماعية في ممارساتها التجارية. ونظراً لالتزامنا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 4 و5 و8 وعملنا في مجال تكافؤ الفرص، انضممنا في عام 2017 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وفريق العمل الإماراتي المعني بالمبادئ السبعة لتمكين المرأة.