الدوحة: تنظم مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، وبالشراكة مع العام الثقافي قطر-كندا والمكسيك 2026، جلسة "لقاء مفتوح" في مدينة تورونتو الكندية يوم 8 يوليو 2026، لبحث تأثير الهيمنة المالية على جماهير كرة القدم، في وقت تتجه أنظار العالم نحو مدرجات وملاعب كرة القدم.

وتحت عنوان "جماهير كرة القدم: مجتمع أم سلعة؟"، تجمع الجلسة نخبة من الخبراء العالميين والشباب لمناقشة أبعاد تدفق رؤوس أموال ملاك الأندية على الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وما إذا كان ذلك قد أدى إلى تراجع قيمتها أو تعزيزها.

تستضيف الجلسة كلاً من شيرين أحمد، المساهمة البارزة في منصة "CBC سبورتس"، وديفيد غولدبلات، الكاتب والمؤرخ الرياضي وعالم الاجتماع، وكِيلي ناسيمنتو، رئيسة "مؤسسة ناسيمنتو" وإبنة اللاعب الأسطورة البرازيلي بيليه، إلى جانب طلاب وخريجين من قطر وكندا والمكسيك، في نقاش معمق يديره الصحفي الدولي عمران غاردا.

من جانبه، صرّح سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى كندا، قائلاً: تتمحور كرة القدم حول الشعوب، لهذا السبب مثل هذه المبادرات والنقاشات مهمه، كون لغة كرة القدم هي اللغة العالمية التي يتحدثها جميع شعوب العالم. لطالما خدمت كرة القدم كجسر عابر للثقافات والعادات والتقاليد مما يمكن المجتمعات من تعزيز الرابط بين الرياضة والتنمية. إن العام الثقافي قطر كندا يعكس قيم الشعبين والبلدين، القيم التي عززت من تكاتف المجتمع القطري خلال استضافتنا لبطولة كأس العالم 2022 حيث أن هذه القيم والمبادئ هي ذاتها ما يربط قطر وكندا والدول المستضيفة في نسخه 2026. إن هذه الاستمرارية هي ما يميز رحلة كرة القدم عبر السنوات والثقافات كأداة مشاركة وتفاهم الثقافات والعادات والشعوب والقيم الإنسانية. ستناقش مناظرات الدوحة عبر هذا "اللقاء المفتوح" رحلة تطور كرة القدم وقدرتها على عبور الحواجز الثقافية والاجتماعية، وهي من مهارات الدبلوماسية القطرية وجزء لا يتجزء من ثقافة نشر قيم السلام والتسامح بين البشر."

و عن أبعاد موضوع النقاش يقول أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة: "تعد كرة القدم إحدى القوى القليلة القادرة على توحيد مشاعر المليارات في اللحظة ذاتها. ومع نمو اللعبة وثرائها واتساع نطاقها عالميًا، أصبح تعريف مفهوم الانتماء الحقيقي لنادٍ أو منتخب بعينه أكثر تعقيدًا. وهذا هو جوهر حوارنا في تورونتو، ولا نجد شريكًا أفضل من مبادرة "الأعوام الثقافية" التي تجسد روح التبادل والتواصل والتفاهم الثقافي التي نتبناها في هذه الجلسة".

انطلقت مبادرة الأعوام الثقافية عام 2012، بهدف تعزيز التبادل الثقافي وبناء علاقات مستدامة بين قطر ودول العالم من خلال التعاون في مجالات الفنون، والتعليم، والتراث، والرياضة، والابتكار. وتحتفي نسخة عام 2026 بالعلاقات التي تجمع قطر بكل من كندا والمكسيك، وذلك من خلال برنامج يمتد على مدار العام، يضم سلسلة من المعارض، والمبادرات التعليمية، وبرامج التبادل المجتمعي.

يمكن الحصول على تذاكر حضور اللقاء المفتوح عبر الموقع الإلكتروني: DohaDebates.com/Toronto.

مناظرات الدوحة

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سمية الكبسي

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ما هي مناظرات الدوحة؟

تضم مناظرات الدوحة روادًا من الباحثين عن الحقيقة ذوي الفضول الفكري لمناقشة الاختلافات بشكل بنّاء من أجل بناء مستقبل أفضل. نشدد على الوحدة بدلاً من الانقسام، ونشجع الحوارات التي تجمعنا بدلاً من التي تفرّقنا.

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