حوارات التمويل الإسلامي العالمية في المنامة تبحث آخر التوجهات والمستجدات في العمل المصرفي الإسلامي

المنامة، استضافت يوم الثلاثاء (12 ديسمبر 2023) "إسلاميك فاينانس نيوز" IFN حوارات التمويل الإسلامي العالمية في فندق ويندام غراند المنامة، وذلك بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي الدولي، بمشاركة أكثر من 120 شخصية متخصصة في مجال العمل المصرفي الإسلامي والتمويل الإسلامي على مستوى المنطقة والعالم.

ويأتي اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذه الحوارات رفيعة المستوى باعتبارها لاعبا رئيسيا في صناعة التمويل الإسلامي، حيث تواصل المملكة المساهمة بصورة لافتة كعنصر محفز في تطوير المعرفة والأدوات المالية الإسلامية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وماتزال المملكة في صدارة الدول الداعمة لتطوير التكنولوجيا المالية الإسلامية والتحول الرقمي بفضل تحولها الى مقر رئيسي لعدة مؤسسات وهيئات عالمية متخصصة في وضع المعايير والأنظمة والتشريعات المالية المتوافقة مع الشريعة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والسوق المالية الإسلامية الدولية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي).

وقد ألقى السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي الكلمة الرئيسية، تلاها الجلسة الحوارية الأولى التي شكلت منصة مثالية لمناقشة فرص تعزيز الزخم في نمو الأسواق المالية الإسلامية. وتخلل المناقشات استعراض المنجزات العديدة التي حققتها أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة خلال العام المنصرم ومدى تأثير الأنظمة التنظيمية والرقابية على نمو وتطور الأسواق الإسلامية.

وتطرق المشاركون كذلك الى طبيعة التعديلات التي يمكن إحداثها في تشريعات الأسواق وتطوير السوق المالية الإسلامية بما يخدم زيادة عمق وسيولة السوق وتعزيز الابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وتوسعة قاعدة المستثمرين وقنوات التمويل للمؤسسات، إضافة الى بحث كيفية توسعة تطبيق المزيد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

فيما ركزت الجلسة الحوارية الثانية على كيفية الوصول الى آفاق أرحب من النمو من خلال تبني الابتكار والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المالية الإسلامية، حيث تناول المشاركون أبرز قصص النجاح المتحققة وآخر المستجدات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خلال العام الماضي، وماهية النظرة المستقبلية للقطاع، إضافة الى تسريع خطى التحول الرقمي للخدمات المالية الإسلامية وتحديد أبرز السبل الكفيلة لتطوير الخدمات المالية الإسلامية والأنظمة التشريعية الاحترازية، الى جانب العديد من النقاشات المتعلقة بالمستوى الأول والمستوى الثاني للصكوك وما تقدمه للمؤسسات المالية الإسلامية وخيارات التمويل وغيرها.

وقد ضمّت قائمة المتحدثين في الحوارات لعام 2023 كلا من:

السيد بلال كحلون، شريك ومدير التمويل في شركة تروارز آند هاملينز

السيدة إلينا محمد، المستشار العام لمجموعة بابكو إنيرجيز

السيد فواز غزال، الرئيس التنفيذي لشركة فلوس

د.جولنار ملا، مدير إدارة التمويل في جامعة التكنولوجيا – البحرين

السيد هاكان أوزيون، الرئيس التنفيذي لشركة حجاز للخدمات المالية

السيد حسين السيد، الرئيس التنفيذي لشركة صفقات

السيد إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية

السيدة لمى سقاف، الرئيس التنفيذي لشركة أجيال لاستشارات الاستدامة

السيد مغيث شوكت، مدير أول في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)

السيد راشد عطاي، مدير التطوير في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)

د.رضوان ملك، مدير مركز التمويل الإسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

السيد صابر أحمد، المدير التنفيذي للمنظمة الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد

د. شاهر عباس، الرئيس التنفيذي لخدمات IFIN

تامر الموج، المدير التنفيذي لشركة "كود بيس تكنولوجيز"

الجدير بالذكر ان "إسلاميك فاينانس نيوز" IFN تعود لمملكة البحرين للمرة الثالثة لتنظيم هذه الحوارات رفيعة المستوى تحت قاعدة "تشاتام هاوس" لضمان اعلى مستوى من الانفتاح بين المتحاورين مع حظر تصوير الفيديو وعدم حضور وسائل الإعلام وعدم نشر تفاصيل المناقشات ما بعد الفعالية.

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