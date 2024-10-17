عجمان، الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان؛ وقّع مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية والترويج لبطاقة "تستاهل"، ومبادرة "أرشدني".

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الطرفين في تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية فيما بينهما، وتبادل المعارف والخبرات والدراسات الداعمة لتطوير القطاع التعليمي من جهة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى جَودة حياة ورفاهية المجتمع المحلي من جهة أخرى.

ووقّع المُذكرة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، وسعادة مريم علي المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين.

وتعليقاً على المذكرة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي: "نحرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص كجزء أساسي من توجهاتنا الإستراتيجية في مكتب شؤون المواطنين في عجمان، لما توفره من فرص وآفاق جديدة للنمو، نستغلها ونوظفها في تطوير وتصميم خدمات متكاملة وشاملة تهدف إلى تعزيز جَودة حياة المواطنين في إمارة عجمان، وتحقق لهم مستويات رفاهية عالية. وبدورنا، يسعدنا الدخول في تعاون جديد مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، للاستفادة من خبرات الطرفين في دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية، والتي ستثمر نتائج إيجابية تنعكس على أفراد المجتمع في الإمارة".

من جهته، قال سعادة محمود خليل الهاشمي: "نُثمن التعاون الجديد مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والذي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير جوانب الشراكة الإستراتيجية مع القطاع العام والخاص، بما يخدم توجهاتنا في تعزيز جَودة التعليم في الإمارة، والارتقاء بالتجربة التعليمية، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية وتربوية عالية الكفاءة. كما تدعم المذكرة جهودنا المتواصلة في إطلاق

المبادرات والبرامج التعليمية والترويج لها عبر قنوات التواصل والتعاون المشتركة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة منها، وتضمن حصول كافة الطلاب في عجمان على مستوى تعليم وفق أرقى المعايير العالمية".

من جانبها، أكدت سعادة مريم علي المعمري، أهمية الشراكة الجديدة مع مكتب شؤون التعليم الخاص، في تعزيز المستهدفات الإستراتيجية لكلا المكتبين في مجال دعم وتعزيز رفاهية وجَودة حياة المواطنين في إمارة عجمان عبر تطوير مبادرات مجتمعية رائدة، وكذلك دعم وتطوير مبادرات وبرامج تعليمية ترتقي بمستوى التعليم في الإمارة، وتقدم حزم الدعم الشامل للطلبة بما يضمن حصولهم على تعليم عالي الجَودة، ويسهم في تنشئة جيلٍ مستقبلي مزود بالمهارات والمعارف المتكاملة.

وتنص المذكرة على التعاون الوثيق للترويج لبطاقة "تستاهل" للخصومات من خلال التواصل والتنسيق مع المدارس الخاصة التابعة لإشراف مكتب شؤون التعليم الخاص، من أجل المشاركة وتقديم العروض والخصومات لحاملي البطاقة من مواطني الإمارة بهدف زيادة عدد الشراكات والعروض المقدمة لهم، بالإضافة إلى الترويج لمبادرات المكتب المتعلقة بالتعليم ومن ضمنها؛ المنح الطلابية، ومبادرة صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، لدعم طلبة الطب ومبادرة "أرشدني" وغيرها من المبادرات التعليمية.

كما سيعمل الطرفين على التعاون والتنسيق بشأن إقامة الورش والدورات التعليمية التوعوية التي يقدمها المكتب ضمن مبادرة "أرشدني" وإجراء التسهيلات اللازمة لعقد الورش في مقر المدارس المستهدفة من هذه المبادرة. إلى جانب ذلك، تتضمن بنود المذكرة، العمل المشترك على وضع خطط ترويجية واستغلال كافة القنوات المتاحة للإعلان عن برامج الطرفين، والاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى كل طرف بما يخدم الأهداف المشتركة، فضلاً عن تبادل المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها الطرفان.

ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، والمبادرات الاجتماعية ذات العلاقة بالطرفين، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الخارج، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة، وتوفير التسهيلات المتاحة لدى كل طرف لدعم تنفيذ برامج وأنشطة الطرف الآخر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.

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