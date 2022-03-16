"مكتب أبوظبي للصادرات" يشارك في مؤتمر "تي. إكس. إف. منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تمويل الصادرات والمشاريع 2022"

الإمارات العربية المتحدة، دبي: شارك مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" في مؤتمر "تي. أف. إكس. منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التصدير وتمويل المشاريع بين المنطقتين.

شارك في مؤتمر "تي إكس إف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمويل الصادرات والمشاريع 2022"، العديد من وكالات ائتمان الصادرات والشركات ومجالس ترويج الصادرات والمقرضين والمستثمرين والمصدرين وممولي المشاريع. وتناول المؤتمر الذي انعقد في منتجع "حبتور جراند"، دبي، في الفترة من 15 إلى 16 مارس، أبرز المستجدات في التعاون التجاري في إفريقيا والشرق الأوسط التي مهدت الطريق لإقامة مسار تجاري إقليمي جديد. وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على بروز وكالات ائتمان الصادرات الجديدة في الشرق الأوسط ودورها في زيادة نمو الصادرات في كلا المنطقتين.

وناقش المؤتمر تمويل الصادرات والمشاريع لعام 2022. كما تم التركيز على الوسائل الداعمة لفتح قنوات جديدة تسهم في تعزيز الفرص المستقبلية لتنشيط حركة التبادل التجاري والاقتصادي، والتباحث حول إنشاء وكالات جديدة لائتمان الصادرات في منطقة الشرق الأوسط، ليكون لها دور فعّال في تعزيز نمو الصادرات بين المنطقتين.

وقال السيد خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، "يشكّل انعقاد مؤتمر "تي. إكس. إف." فرصة هامة لتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات والتأثيرات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الشركات، وأردنا من خلال شراكتنا مع المؤتمر تأكيد رؤية "أدكس" الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتوفير السبل الداعمة لتنمية قطاع التصدير بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة".

وأفاد المنصوري: "إننا نحرص في "مكتب أبوظبي للصادرات" على عقد شراكات مستدامة والتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والشركات الدولية والمؤسسات المالية، لتسخير كافة الفرص والإمكانيات لتعزيز صادرات الشركات الإماراتية، وذلك من خلال توفير الخدمات والحلول الائتمانية الملائمة التي تدعم تطوير وتوسيع نطاق أعمالها التجارية، وبما يساهم في تحقيق مساعي دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات التجارية في العالم.".

وخلال فعاليات المؤتمر، شارك "أدكس" في جلسة نقاشية تحت عنوان"الاحتفاء بالتعاون: وكالات ائتمان الصادرات المحلية ودورها في تسهيل النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا"، حيث استعرضت السيدة/ نتاشا صالح، مدير مشاريع في "مكتب أبوظبي للصادرات"، الأهداف الاستراتيجية للمكتب والحلول التمويلية التي يقدمها لتنمية صادرات الشركات الإماراتية، إلى جانب توضيح آلية التقديم للحصول على خدمات التمويل والاستفادة منها، كما أوضحت المزايا المقدمة للمشترين الخارجيين لتمكينهم من شراء السلع والخدمات الإماراتية وتحفيز التوسع الاستراتيجي لزيادة معدلات الصادرات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما شرحت الدور الريادي الذي يقوم به "أدكس" وحرصه على دعم مستهدفات البرنامج الاقتصادي "10×10" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن حزمة مشاريع الخمسين، إيماناً من "أبوظبي للصادرات" وثقته بقدرة الشركات الإماراتية وتمتعها بالكفاءة العالية التي تمكنها من تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة التجارة الدوليّة. وقالت:" على الرغم من أننا نتمتع بعلاقات قوية في أكثر من 100 دولة، إلا أن تركيزنا الرئيسي ينصب حالياً على أسواق آسيا وأفريقيا، وهما منطقتان تشهدان نموًا متسارعًا".

إضافةً إلى ذلك أشارت إلى مساهمة مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز الهوية الصناعية الموحّدة "اصنع في الإمارات" وتحقيق الأهداف الاستراتيجية "لمشروع 300 مليار" الذي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وأوضحت السيدة صالح أن مثل هذه المبادرات ستساعد في بناء سمعة المنتجات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الترويج للصادرات في الأسواق العالمية.

وتأسس "مكتب أبوظبي للصادرات" في العام 2019 من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يوفر مجموعة من حلول التمويل وخدمات الائتمان للمصدرين الإماراتيين وشركات الاستيراد التي تتعامل مع دولة الإمارات. كما يقدم المكتب تسهيلات ائتمانية للمشترين في الخارج للمنتجات والخدمات الإماراتية، مما يمهد الطريق لشركات التصدير المملوكة لإماراتيين لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها مع خفض مخاطر الدفع المحتملة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن "مكتب أبوظبي للصادرات":

تأسّس مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" (ADEX) عام 2019 من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية"، وذلك وفق رؤية واضحة تستهدف توفير حلول تمويلية لزيادة معدلات الصادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. ويشمل نطاق عمل المكتب تقديم تسهيلات ائتمانية للمشتري الخارجي على شكل قروض وضمانات بما يعزز الدور المحوري لقطاع التصدير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية بوصفها ركيزة أساسية. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المكتب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموقع الالكتروني: https://www.adfd.ae/english/adex/Pages/home.aspx

فيسبوك: Abu Dhabi Exports

انستقرام: "abudhabiexports"

تويتر: @AbuDhabiExports

لينكد إن: Abu Dhabi Exports Office

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 441 89 95 /02

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com