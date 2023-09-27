أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقع مكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم المجتمع المزدهر في الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل المواهب، و«في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، مذكرة تفاهم تعنى بتوفير أفضل الخدمات للمقيمين الحاليين والجدد.

وقع مذكرة التفاهم سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، والسيد أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة «في إف إس غلوبال».

وقال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "مع التزامنا الثابت بتعزيز مكانة أبوظبي العالمية باعتبارها الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب، فإن تعاون مكتب ابوظبي للمقيمين مع «في إف إس غلوبال» هو بمثابة منصة لإتاحة التكامل السلس بين أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم واندماجهم في المجتمع المحلي للإمارة وتعزيز جذب واستبقاء أفضل المواهب العالمية في أبوظبي، فضلاً عن تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وكل ذلك يعزز أسلوب الحياة الاستثنائي التي تتمتع به إمارة أبوظبي."

وأضاف سعادته: "لقد نجحت مبادراتنا الاستراتيجية، ومجموعة منتجاتنا وخدماتنا، وما نقدمه من توصيات ومقترحات فيما يخص السياسات المعنية بالمقيمين، إلى جانب الدعم المتواصل من شركائنا والجهات المعنية، في استقطاب أفضل المواهب بشكل مستمر ومتزايد، وذلك لما تتمتع به أبوظبي من جودة حياة لا مثيل لها."

ستسلط الرؤية المشتركة بين الجهتين، الضوء على نقاط القوة والسمات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة والتي تجعلها وجهة جذابة ومرحبة بالجميع من شتى أنحاء العالم. ومن خلال الاستفادة من خبراتهم ومواردهم، يسعى كلا الطرفين.

وفي معرض حديثه عن الجمعية، قال السيد أتول مروه: "تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بشركة «في إف إس غلوبال» على نحو استثنائي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في الدولة، ويتجلى ذلك في قرارنا باختيار الإمارات كمقر رئيسي عالمي لعملياتنا. ويشرفنا أن نكون شركاء موثوقين لـمكتب أبوظبي للمقيمين، كما تسعدنا المشاركة على نحو حيوي في الجهود الهادفة لجذب الجميع من أجل زيارة الدولة والإقامة فيها. ونتطلع لتزويدهم بأفضل الخدمات على مستوى القطاع، وذلك في إطار تجارب بسيطة وسلسة خلال مرحلة الاستعداد."

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تسليط الضوء على الفرص اللامحدودة التي توفرها أبوظبي للمواهب العالمية وعائلاتهم على الصعيدين المهني والشخصي. كما تتضمن الاتفاقية دعم كلا الطرفين للمبادرات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المجتمع في الإمارة بما يضمن مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للجميع.

يعد موقع أبوظبي الاستراتيجي عاملاً حاسماً يساهم في جاذبيتها كمركز عالمي، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من ثلثي دول العالم في غضون ثماني ساعات فقط من الإمارة. وتعزز هذه الميزة الفريدة للإمارة من قدرتها على جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب أبوظبي للمقيمين على الترويج الاستراتيجي للإمارة بالتعاون مع «في إف إس غلوبال»، فضلاً عن كونه بوابة لأفضل المواهب في إمارة أبوظبي وحلقة الوصل مع الجهات المعنية، حيث توفر الشراكات الاستراتيجية للمكتب وخدماته الشاملة أعلى سبل جودة الحياة، مما يدعم استبقاء المواهب ويعزز من النمو المستدام.

#بياناتحكومية

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مكتب أبوظبي للمقيمين

مكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم المجتمع المزدهر في الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل المواهب، يعمل على دعم شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع الغني بثقافاته، كما يعمل على تطوير مجموعة من الخدمات الذكية لبرامج الإقامة التي تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتوفير الإرشادات والمعلومات لجميع المقيمين، بالإضافة إلى إعداد أبحاث وبرامج تساهم في تعزيز الحياة الفريدة في الإمارة. كما سيوفّر المكتب الدعم للمقيمين من خلال المساهمة في تعزيز السياسات من شأنها تحسين نمط حياة كل من يقيم في أبوظبي، في الحاضر والمستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adro.gov.ae

للتواصل الإعلامي: adro.news@adro.gov.ae

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 147 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 268 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».