الملتقى يسلّط الضوء على الخدمات التمويلية والحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات لتنمية الصناعات الوطنية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: شارك مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمصانع المصدرة الذي عقد في إمارة أبوظبي بحضور كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعيّة من القطاعين العام والخاص.

ويهدف الملتقى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التباحث حول الآليات والوسائل الفعّالة لدعم المصانع الوطنية التي تتطلع إلى التوسع في نشاطها وزيادة حجم صادراتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما تم خلال الملتقى مناقشة السبل الآمنة والموثوقة التي تدعم حماية الشركات الإماراتية وتقليل المخاطر المحتملة من خلال حماية مستحقاتها التجارية في الأسواق التصديرية المستهدفة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، "يأتي انعقاد الملتقى انسجاماً مع توجّهات ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى دعم الصادرات الإماراتية التي تعد محركاً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتنويع الدخل وتحقيق التنميّة الشاملة في الدولة".

وأضاف سعادته، "يشكل الملتقى منصة مهمة للتواصل مع المعنيين والتباحث في كيفية تطوير وتنمية القطاع الصناعي والاستفادة من الخدمات التمويلية التنافسية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، والحلول المبتكرة التي يوفرها الشركاء لتعزيز ونمو الصناعات الوطنية، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها المصدرين من حيث الحصول على موارد مالية لتمويل منتجاتهم وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية".

من جانبه، استعرض السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة خلال أعمال الملتقى الدور الهام الذي يقوم به "أدكس" في المساهمة بتنمية الصادرات الإماراتية وتطوير القطاع الصناعي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية للمشترين الخارجيين على شكل قروض ميسّرة وضمانات لتمكينهم من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

وأكد المنصوري، أن "أدكس" يركز على التوسع في أنشطته التمويلية لرفع مساهمة الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، كما نعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية التي تدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات الدفاعية والمياه والطاقة المتجددة، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها لتصدير منتجاتها وتطوير بيئة أعمالها".

وتضمن ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمصانع المصدرة عقد عدة حلقات نقاشية، شارك فيها عدد من الجهات المعنية بتنمية الصادرات الوطنية التي تعمل على تقديم خدماتها لتطوير القطاع الصناعي وتوفير الحلول التمويلية له، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز المنتجات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات الإماراتية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

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نبذة عن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"

تم تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بهدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل المكتب على توفير الفرص للمصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، حيث يقدم أبوظبي للصادرات الحلول المالية من خلال تقديم القروض والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي على شكل تسهيلات ائتمانية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.