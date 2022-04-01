الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - استقبل السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، السيد تشولكيو لي، الممثل الرئيسي لمكتب البنك الكوري في دبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبجث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم مناقشة الحلول التمويلية للمؤسسات والشركات الكورية الراغبة باستيراد السلع والمنتجات الإماراتية، والاستفادة من خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وأفاد السيد خليل فاضل المنصوري: "أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التزامنا المشترك في دعم وتمكين قطاع الصادرات في كلا البلدين، وتلبية تطلعات واحتياجات الشركات والمؤسسات المعنية في هذا القطاع، لافتاً إلى أن هذا التعاون يسهم في توسيع نطاق حجم التبادل التجاري بين الجانبين والارتقاء به إلى آفاق جديدة".

وأضاف "نتطلع إلى تعزيز العلاقات المشتركة، وتحقيق تأثيرات إيجابية تنعكس على دعم الصادرات بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."

ومنذ تأسيسه، يتولى مكتب أبوظبي للصادرات تحقيق سياسة دولة الإمارات في مجال تنويع وتنمية الصادرات الإماراتية من خلال بناء شراكاتٍ استراتيجية واعدة مع المؤسسات الدولية، وتوفير حلول تمويلية وتسهيلات ائتمانية تنافسية تدعم نفاذ الصادرات الوطنية للأسواق العالمية. كما ويعمل "أدكس" على الحد من المخاطر التجارية التي قد يتعرض لها المصدرين الإماراتيين وإعطائهم الثقة لدخول المزيد من الأسواق الجديدة بثقة وأمان، ويوفر "أدكس" القروض والضمانات للمُشترين الخارجيين لشراء السلع والمنتجات الإماراتية.

ويعتبر "بنك التصدير والاستيراد الكوري" الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية، ويتولى تقديم الدعم المالي لمعاملات وصفقات التصدير والاستيراد، والاستثمارات خارج البلاد، وتنمية الموارد الطبيعية. ويهدف البنك إلى تسهيل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية وتطوير تعاونها الاقتصادي مع الدول الأخرى.

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عن "مكتب أبوظبي للصادرات":

تأسّس مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" (ADEX) عام 2019 من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية"، وذلك وفق رؤية واضحة تستهدف توفير حلول تمويلية لزيادة معدلات الصادرات الإماراتية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. ويشمل نطاق عمل المكتب تقديم تسهيلات ائتمانية للمشتري الخارجي على شكل قروض وضمانات بما يعزز الدور المحوري لقطاع التصدير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية بوصفها ركيزة أساسية. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المكتب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموقع الالكتروني: https://www.adfd.ae/english/adex/Pages/home.aspx

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