الاتفاقية مع شركة "سي سي بي إنترناشيونال" تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات النمو الرئيسية

جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع "سي سي بي إنترناشيونال"، شركة الخدمات الاستثمارية المملوكة لبنك التعمير الصيني، بهدف تحفيز الاستثمارات الصينية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وستعمل الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، على تعزيز الدعم المتاح للشركات الصينية الراغبة بتوسعة أعمالها في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين نمواً سريعاً، حيث ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 18% خلال العام 2022 لتتجاوز 72 مليار دولار. وستسهم الاتفاقية الجديدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"سي سي بي إنترناشيونال" في تعزيز آفاق التعاون التجاري من خلال دعم فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين الشركات الصينية وإمارة أبوظبي، وتسهيل التمويلات وعمليات الإدراج المزدوجة للشركات الصينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات الإماراتية في أسواق المال الصينية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمثل هذه الاتفاقية مع "سي سي بي إنترناشيونال" خطوة هامة في مسيرة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الصين وإمارة أبوظبي. وسيفتح هذا التعاون الباب أمام فرص جديدة تعود بالفائدة الكبيرة على كلا الدولتين، الأمر الذي سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة".

وسيركز كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و"سي سي بي إنترناشيونال" على دعم الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحوسبة السحابية، والتنقل الذكي، والتجارة الإلكترونية. وسيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بموجب هذه الاتفاقية بتشجيع الشركات الصينية على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع صندوق أبوظبي للاكتتاب، بشرط استيفائها للمتطلبات التنظيمية ومعايير الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من جانبه، قال ميتشل سيا، الرئيس التنفيذي لشركة سي سي بي إنترناشيونال (سنغافورة) بي تي إي. المحدودة: "يُسعدنا أن نكون من أولى مجموعات الأعمال الصينية المتخصصة بالخدمات الاستثمارية التي تتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ونتطلع للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وتوفر “سي سي بي إنترناشيونال” مجموعة شاملة من الخدمات المالية والاستثمارية للشركات المدرجة أو التي تخطط لإدراج أسهمها في أسواق المال، بدءًا من مرحلة ما قبل الاكتتاب العام، مروراً بعملية الاكتتاب، وصولاً إلى خدمات ما بعد الاكتتاب. وتلبي الشركة الاحتياجات المستمرة للشركات المدرجة، لتوفر بذلك مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الرعاية والاكتتاب والاستشارات المالية والمساعدة في عمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، والإصدارات الإضافية، وتوزيع الأسهم وإعادة التمويل للشركات المدرجة، والاستثمار المباشر، وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، والأبحاث السوقية، والاستشارات الاستثمارية والأعمال المرتبطة بالسلع.

ويتمتع مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي افتتح مكتباً تمثيلياً له في العاصمة الصينية بكين في العام 2021، بعلاقات قوية مع الشركات الصينية. وكان المكتب قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة "نيتا أوتو"، المالكة لعلامة سيارات "هوزون أوتو" الكهربائية، تقوم بموجبها الشركة الشهيرة في صناعة المركبات الكهربائية بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

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