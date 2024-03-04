أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة جديدة مع الممثل العالمي الشهير والناشط في مجال العمل الإنساني "إدريس إلبا" لتسليط الضوء على رؤية إمارة أبوظبي الطموحة لتحقيق مستقبل مستدام وآمن للاحتياجات العالمية من الغذاء والمياه. وتستفيد هذه الشراكة من جهود أبوظبي لتكريس مكانتها كمركز عالمي رائد في توظيف الابتكارات التكنولوجية لإنتاج الغذاء ومعالجة المياه. وتأتي هذه الاتفاقية بعد إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء للتعامل مع تحدي ندرة المياه على مستوى العالم.

وتواصل أبوظبي جهودها الرائدة لتأمين مستقبل الغذاء والماء المستدام على مستوى العالم بالاستفادة من شبكتها اللوجستية المتقدمة التي تغطي 33% من سكان العالم، وقدرتها الكبيرة على توفير التمويل اللازم لنمو ونجاح الأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة وأطرها التشريعية الداعمة، إلى جانب عقد الشراكات العالمية المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.

ويهدف التعاون الجديد مع النجم العالمي "إدريس إلبا" عبر مجموعته الاستثمارية "أكونا"، لاستعراض مبادرات أبوظبي الرائدة في تطوير الأغذية الجديدة، والتحول الزراعي، وتقنيات معالجة المياه. حيث تهدف أبوظبي إلى تحقيق الريادة في زراعة الطحالب الدقيقة، وتطوير آليات الاستزراع السمكي لأنواع رئيسية من الأسماك، إلى جانب ابتكار الحلول التكنولوجية لنظم معالجة المياه بالتناضح العكسي.

وتلتزم مجموعة "أكونا" برعاية نمو الصناعات وريادة الأعمال الأفريقية، من خلال عقد شراكات استراتيجية في كافة القطاعات، والاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، وفي التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية رفيعة المستوى عبر قارة إفريقيا وخارجها.

وسيستهل النجم العالمي إلبا هذا التعاون بالمشاركة في برامج وحملات توعية عالمية لإلهام وتسريع آليات تطوير إنتاج الغذاء والمياه، وتسليط الضوء على مسيرة تطور أبوظبي وبروزها كنموذج فريد لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية للأجيال القادمة. وتشمل هذه الجهود أيضاً التعاون مع نخبة من المؤسسات العالمية مثل "ناشيونال جيوغرافيك" لإبراز النتائج العالمية المؤثرة للمبادرات المستقبلية التي تضطلع بها أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تسعى أبوظبي إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الجميع. نعمل على ريادة جهود الابتكار في مجال إنتاج الغذاء والمياه والاستدامة والنمو، ونواصل التعاون مع شركائنا لابتكار وتوظيف الحلول المتطورة القادرة على التعامل مع التحديات الغذائية والبيئية العالمية. ويسعدنا العمل مع الشخصيات العالمية الملهمة والمؤثرة والتي تشاركنا رؤيتنا الطموحة للمستقبل. وستلعب شراكتنا مع إدريس إلبا دوراً رئيسياً في استشراف مستقبل الأمن الغذائي والمائي على مستوى المنطقة والعالم."

ومن جانبه، قال إدريس إلبا، رئيس ومؤسس مجموعة "أكونا": "نستعد للانطلاق في مبادرة عالمية لتوفير مستقبل أفضل للجميع، مستلهمين الجهود الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع المبتكرين والمهندسين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الذين يكرسون جهودهم لمواجهة التحديات الأكثر أهمية في العالم، ستمكننا من توظيف الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اكتشاف حلول جديدة لتعزيز التغير الإيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء العالم."

ويلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بالمساهمة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتوظيف الإمكانيات والابتكارات المستقبلية للتعامل مع التحديات التي يواجهها العالم لتحقيق التقدم والرفاهية. ومن خلال توفير فرص استثمارية جذابة للشركات الإقليمية والدولية، يعطي مكتب أبوظبي للاستثمار الأولوية لتطوير الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك الابتكارات في تحقيق استدامة الغذاء والمياه.

وتدعم مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار استراتيجيات دولة الإمارات الهادفة إلى ضمان مستويات الرفاهية وجودة الحياة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، واستراتيجية الأمن المائي 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في جميع الظروف، ومبادرة محمد بن زايد للماء التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي والاستثمار الدولي للتعامل مع التحديات التي تفرضها.

وشارك إدريس إلبا مؤخراً في قمة إمباكت الافتتاحية التي استضافها مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، حيث تحدث عن رؤيته الطموحة لمشروع بناء مدينة مستدامة على جزيرة شيربرو في سيراليون، الذي شارك في تأسيسه، والذي يهدف لتقديم مثال قوي على المشاريع التنموية التي تقودها شركات القطاع الخاص، والتي تجسد نهجًا فريدًا للتنمية المستدامة والتمكين الاجتماعي في الاقتصادات الناشئة.

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

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