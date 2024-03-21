أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي، مما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون سابقاً مع شركة "يو بي سوفت" التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من حزم دعم النمو، والتي تشمل المساعدة على تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفرص التجارة الدولية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للمبدعين والرواد في مجال التكنولوجيا لما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القاعدة الواسعة من المواهب والكفاءات. ويشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تطوراً هاماً، حيث بات يستقطب أبرز المطورين والناشرين في قطاع الألعاب الإلكترونية وأميز المواهب في هذا القطاع. وسيساهم تعاوننا مع رواد عالميين في هذا القطاع في دعم المنظومة المتنامية بالمزيد من مقومات النمو والنجاح، كما سيمكننا من إثراء المحتوى العربي المخصص للألعاب الإلكترونية الذي يتم انتاجه في أبوظبي".

وتتخصص شركة طماطم بتزويد مجتمع الألعاب العربي بألعاب قريبة من الثقافة المحلية، إذ قامت الشركة حتى الآن بنشر أكثر من 50 لعبة شهدت أكثر من 150 مليون عملية تحميل. وتتطلع الشركة من خلال تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى إنشاء مركز للتميز في الإمارة، لتنضم إلى منظومة الألعاب الإلكترونية المتنامية في أبوظبي والتي أصبحت تساهم بشكل فاعل في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، وباتت تعتبر أكبر تجمع لشركات الألعاب الإلكترونية في المنطقة. وستقوم الشركة بتوظيف أكثر من 40 متخصصًا في تطوير الألعاب في أبوظبي، وستتعاون بشكل وثيق مع الجامعات المحلية لتوفير فرص التوظيف والتدريب.

من جانبه، قال حسام حمو، الرئيس التنفيذي لشركة طماطم للألعاب: "فخورون باختيار أبوظبي كشريك استراتيجي للنمو والابتكار. يمثل هذا التوسع مرحلة هامة في مسيرة أعمال شركة طماطم للألعاب، حيث نعمل على تعزيز حضورنا وتطوير ألعابنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح. ونحن واثقون بأن منظومة الأعمال الحيوية التي تنفرد بها إمارة أبوظبي والتزامها الراسخ برعاية المواهب، ستمكننا من إحداث تأثير إيجابي دائم على مشهد الألعاب الإلكترونية العالمي".

ويتوقع أن تصل إيرادات الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2027. كما يتوقع أن تصل إيرادات أسواق الألعاب الإلكترونية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر مجتمعة لأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025.

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

نُبذة عن طماطم

طماطم هي الناشر الأول لألعاب الهواتف المحمولة في الوطن العربي. تأسست شركة طماطم عام 2013 عندما أدرك الرئيس التنفيذي والمؤسس حسام حمو الفجوة الهائلة في المحتوى العربي المتاح في ألعاب الهواتف المحمولة في الوطن العربي. تهدف طماطم لتعريب ونشر ألعاب الهواتف المحمولة في السوق الناطق باللغة العربية لتقديم تجربة لعب ممتعة ومفهومة وسهلة. تتصدر شركة طماطم السوق اليوم مع أكثر من 100 مليون تحميل لألعابها ومليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 50 لعبة تم نشرها.

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