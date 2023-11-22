أبوظبي: وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار أربع اتفاقيات مساطحة مع جمعية أبوظبي التعاونية، بهدف إنشاء مجمعات تجارية جديدة في منطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، لتحسين جودة حياة السكان من خلال إنشاء متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت وإدارتها وتشغيلها في مواقع استراتيجية عبر مراكز هيئة أبوظبي للإسكان السكنية في منطقة الوثبة.

حضر مراسم التوقيع معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وعفان الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لجمعية أبوظبي التعاونية.

وستسهم الأسواق المجتمعية الجديدة في تعزيز البنية التحتية الحالية، وتحسين جودة الحياة لسكان المشاريع السكنية التابعة لهيئة أبوظبي للإسكان في إطار المبادرات المستمرة لخطة حكومة أبوظبي الرامية إلى الاستفادة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للإمارة التي تضع رفاهية المواطنين والسكان على رأس أولوياتها.

وتعكس اتفاقيات المساطحة الجديدة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتنمية القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتنويع اقتصادها من خلال تمكين المستثمرين من الإسهام في تطوير اقتصاد الإمارة، والاستثمار في الأراضي العامة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وتتضمَّن اتفاقية المساطحة فترة شراكة مدتها سبع سنوات، توفِّر بموجبها خدمات التسوُّق الراقية لسكان منطقة الوثبة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «نفخر بدورنا في هذه المبادرة المجتمعية المهمة الهادفة إلى تحسين جودة حياة سكان منطقة الوثبة. ولا شكَّ أنَّ رفاه المواطنين والمقيمين في أبوظبي هي الغاية الأسمى لاقتصاد الصقر المتنامي، الذي يقود جهود التحوُّل نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً وتنوُّعاً وشمولاً واستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين لتأدية دور رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي. وفي هذا الإطار، تلعب المساطحة دوراً محورياً في سعينا نحو تمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم من خلال ربطهم بجهود تطوير الاقتصاد الكلي للإمارة. ويضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار بدور فعّال في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهم الطبيعة الاستراتيجية وطويلة الأمد لاتفاقيات المساطحة في تحقيق هذه الأهداف».

وتُطلق جمعية أبوظبي التعاونية، بصفتها شريكاً في هذا المشروع المجتمعي الجديد، فصلاً جديداً من مسيرتها لدفع جهود الابتكار في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين النمو الاقتصادي والتنمية المحلية.

وتمتلك الجمعية حالياً 120 متجراً لمجموعة من العلامات التجارية المتميزة، ما يزيد من تأثيرها في قطاع متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية: «يسعدني أن أشهد تحقيق رؤية الجمعية الرامية إلى دعم المجتمعات المحلية خصوصاً مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرتنا. وتعد شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار وتوقيع اتفاقيات المساطحة لإنشاء الأسواق المجتمعية في منطقة الوثبة خطوةً مهمَّةً نحو تحسين جودة الحياة للسكان المواطنين والمقيمين، وتنسجم مع التزامنا بتعزيز ازدهار اقتصادنا المحلي وتتوِّعه وشموليته، ووضع رفاهية مواطنينا في مقدِّمة أولوياتنا. سنعمل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار على صياغة مسار للتنمية المستدامة وتمكين المجتمع، وخلق تأثير إيجابي دائم للأجيال المقبلة».

وانسجاماً مع التزامه بدعم المجتمعات في جميع أنحاء أبوظبي، أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار سلسلةً من اتفاقيات المساطحة لتطوير العديد من المشاريع الرئيسية الهادفة إلى تنمية المجتمعات، وتحسين جودة حياة السكان في الإمارة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/